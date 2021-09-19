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19.09.2021 23:35
Рубрика: Власть

Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы после обработки 40,64% протоколов

Врио главы Республика Тыва Владислав Ховалыг набирает 93,35% голосов на выборах руководителя региона. На данный момент обработано 40,64% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.

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Всего на пост главы региона претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), Чойгана Седен-оол (КПРФ), Андрей Сат (Партия роста), Владимир Чесноков ("Коммунисты России") и Айланмаа Кан-оол ("Зеленые). На момент обработки 40% протоколов Ховалыг лидирует с результатом 93,35%. На втором месте - учительница русского и тувинского языков Седен-оол, набирающая 2,01% голосов.

По данным региональной избирательной комиссии, на утро 19 сентября число проголосовавших избирателей составило 63,25 процента.

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