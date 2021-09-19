Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о явке избирателей на 18.00 финального дня голосования в регионах Западной Сибири. В Кузбассе на выборах в Государственную думу проголосовали 69,87 процента избирателей.

В Омской области явка составила 39,41 процента, в Алтайском крае и Томской области - 38,28 и 37,99 процента соответственно. В этих трех регионах одновременно с выборами в Госдуму проходила и избирательная компания в законодательные органы субъектов Федерации.

В Новосибирской области к 18.00 19 сентября проголосовали 34,46 процента избирателей, в Республике Алтай - 43 процента.

В данный момент на всех избирательных участках в Западной Сибири идет подсчет голосов.