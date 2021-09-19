Новосибирский губернатор поблагодарил Сибирский хор за гастроли в Сирии

Язык танца, песни, эмоций становится универсальным там, где артисты и зрители говорят на разных языках. Сибирский хор вернулся с гастролей в Сирии, произведя там настоящий фурор. Губернатор Андрей Травников 19 сентября встретился с артистами хора, поблагодарил их за выступление.

- Я специально посмотрел официальные страницы Дамасской оперы, нашего посольства в Сирии, там была прямая трансляция вашего выступления. По количеству просмотров, комментариев, по количеству лайков ваш концерт - в топе. Спасибо, что так оперативно, моментально отреагировали на просьбу организовать гастроли сибирского коллектива в Сирию - в Дамаск и на авиабазу. Я не сомневался, что ваше выступление будет лучшим, но за такую четкую организацию спасибо. Сибирский хор в очередной раз не подвел, - обратился к артистам глава области.

Государственный академический русский сибирский хор - коллектив с богатейшей историей и широкой гастрольной географией. Но в Сирии артисты впервые, за два дня - два концерта. Один в привычной обстановке - на сцене Дамасской оперы, в большом зале на 1300 мест. Второй - на авиабазе. И там, и там Сибирский хор произвел настоящий фурор.

На встрече с губернатором артисты говорят: Сибирский хор - это одна большая семья, которая во время выступления рассказывает зрителю историю всей своей жизни, где есть место и любви, и расставаниям, и войне, и празднику. Важно было передать эмоции, ощущения, смысл произведения людям другой нации, другой ментальности, говорящим на другом языке. С помощью звука, танца, манеры исполнения им это сделать удалось.

Концерт в Дамасской опере шел полтора часа, без перерыва. Это при том, что местные жители привыкли посещать концертные программы, которые длятся 45 минут, час, не дольше. Никто не уходил, особенно тонко, внимательно слушали акапелльные, хоровые произведения. Для них это было волшебство, зритель словно растворялся в музыке, рассказывают артисты. Специально для выступления в Сирии Сибирский хор пополнил своей репертуар и песней на арабском языке.

- Артисты вернулись другими… И это еще подлежит осмыслению, осмыслению причастности к событию, участниками которого мы были и в Дамаске и особо на авиабазе Хмеймим. Зрительская аудитория концерта в столице Сирии была достаточно смешанной: это и высокопоставленные представители сирийской стороны, наши дипломаты, военные и просто жители... Это был концерт новых ощущений, представлений, пониманий. Отчасти мы их где-то удивляли. То, что мы смогли донести до зрителя особенности нашей сибирской ментальности, как характера и как края мощной силы - это было очевидно. Успех безусловно случился. Артисты выступили блистательно, это бесспорный факт. Зал был покорен, - уверена директор ГАУК "Сибирь-Концерт", заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ковалева.

Второй концерт - на авиабазе - проходил в непривычных условиях. Вместо концертного зала - гигантский шатер-палатка, зрители - военнослужащие. Поэтому и репертуар Сибирский хор подобрал другой - было много военных патриотических песен. Кульминацией, вспоминают артисты, стало исполнение одной из самых задорных песен из репертуара коллектива - "Марусечки" - ее пели под гул самолетов. Об этом концерте, продемонстрировавшем удивительную гармонию военной мощи и художественной красоты, когда звуки взлетающих самолетов и звук оркестра, хора слились в единое произведение, у артистов особые воспоминания, говорит Елена Ковалева.

- Для меня останется вечной загадкой, как у артистов это получилось. Все наше выступление перед бойцами - это история общей энергетической силы, священный объединяющий нерв воина и артиста. В восприятии и понимании общего ощущения стояла Россия, мы были признательны друг другу. Обоюдное чувство благодарности стало неким приношением каждому в этом зале…Этим нашим чувствам невозможно дать определения, это нужно прожить. Это нечто более высокое, более совершенное, чем то, что мы наблюдаем в обычной нашей жизни, - отметила директор ГАУК "Сибирь-Концерт".