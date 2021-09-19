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19.09.2021 19:19
Рубрика: Экономика

К танку на скутере

Молодые ученые создали оригинальный вид городского транспорта
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565)
Молодые омские ученые сконструировали городской электроскутер для прогулок и служебных поездок. Простой в управлении, он способен проехать на одной зарядке сто километров, а весит, как велосипед. Компактный, маневренный, заряжаемый от обычной розетки транспорт может быть востребован на полигонах, космодромах, аэропортах.
На форуме "Армия-2021" омским скутером заинтересовались представители силовых структур. Фото: Пресс-служба ОмГТУ На форуме "Армия-2021" омским скутером заинтересовались представители силовых структур. Фото: Пресс-служба ОмГТУ
На форуме "Армия-2021" омским скутером заинтересовались представители силовых структур. Фото: Пресс-служба ОмГТУ

Удивительно, но изобретатели вовсе не являются инженерами. У них высшее юридическое образование, что никак не повлияло на тягу к экспериментам. "Мы решили усовершенствовать конструкцию мотоцикла, сделав его более комфортным, бесшумным, не пахнущим бензином, - рассказал "РГ" руководитель проекта Петр Мельников. - И в результате собрали подходящий экземпляр. Главные его преимущества - простота в использовании и обслуживании. Вес скутера - всего 30 килограммов. Но это полноценный двухместный транспорт, способный на одном заряде преодолевать значительные расстояния, развивая скорость до 45 километров в час".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По словам конструкторов, на современном рынке существует уже немало видов электротранспорта, однако омскую разработку отличают более компактные габариты и вес. Даже подросток может запросто поднять облегченный электроскутер по лестнице и хранить дома. Как оказалось, свои изделия омичи выводят на рынок без посторонней помощи. "Самостоятельно двигаясь по пути инноваций, мы наступили на все "грабли", зато приобрели бесценный опыт, - говорит Петр Мельников. - В частности, чтобы не промахнуться, приступая к новой разработке, тщательно изучаем рынок и конкурентов".

Успехи энтузиастов заметили. Год назад Петра пригласили в ОмГТУ на должность менеджера инновационных проектов. И теперь он делится практическими навыками с будущими инженерами. Благодаря вузу недавно состоялась презентация нового электроскутера "Марс" на Международном форуме "Армия-2021".

Участие в подобных форумах - отличная возможность не только презентовать разработку мировому технологическому сообществу, но и лучше понять запросы людей, - поясняет Петр Мельников. - Например, дачникам и фермерам нужны колеса с корзиной. Недавно поступил запрос из Сочи, где востребован двухместный электромотоцикл с детским креслом. Соответствующая трехколесная базовая модель уже есть, и мы готовы выпускать такую технику".

Изобретатели считают, что за компактными электромобилями будущее. И готовят скутеры к серийному выпуску на одном из омских заводов. Ведут переговоры с военными, которым нужен легкий функциональный транспорт для авиабаз, где специалистам приходится преодолевать большие расстояния, перевозить баллоны и сварочное оборудование. В отличие от стандартного транспорта электроскутер экономичен в эксплуатации, прост в ремонте. Производство несложных запчастей, которые можно менять самостоятельно, не обращаясь в мастерскую, уже налажено.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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