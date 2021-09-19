В Алтайском крае "Единая Россия" лидирует после обработки 15% протоколов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ после обработки 15,43% протоколов. На данный момент партия набирает 32,95%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГАС "Выборы" в региональном избиркоме.

По данным системы, КПРФ получает 30,35% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 10,03%, ЛДПР - 9,53%. Партия "Новые люди" на данный момент набирает 6,39% голосов.

В Алтайском крае на 1793 избирательных участках выбирали депутатов Госдумы и 68 депутатов регионального парламента. Явка составила 38,28%.