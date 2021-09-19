В Красноярском крае на утро 19 сентября явка составила 24 процента

По состоянию на 10.00 часов 19 сентября, в Красноярском крае проголосовали 490 859 человек, что составляет 23,78 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. Серьезных нарушений не зафиксировано, отметил председатель крайизбиркома Алексей Подушкин.

По данным правительства региона, традиционно высокая явка отмечается в Северо-Енисейском районе, здесь на участки отдать свои голоса пришли 62,57 процента избирателей. В ЗАТО Солнечный она составила 55 процентов, в Байките - почти 49 процентов.

В Красноярске наиболее активно голосуют жители Железнодорожного района, явка здесь составила 23,5 процента.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Красноярском крае завершается трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. Также в городах, районах и сельсоветах края проходят около 40 избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления.