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19.09.2021 09:19
Рубрика: Власть

В Красноярском крае на утро 19 сентября явка составила 24 процента

Текст: Надежда Столярчук

По состоянию на 10.00 часов 19 сентября, в Красноярском крае проголосовали 490 859 человек, что составляет 23,78 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. Серьезных нарушений не зафиксировано, отметил председатель крайизбиркома Алексей Подушкин.

В Москве явка на онлайн-выборы достигла 85 процентов

По данным правительства региона, традиционно высокая явка отмечается в Северо-Енисейском районе, здесь на участки отдать свои голоса пришли 62,57 процента избирателей. В ЗАТО Солнечный она составила 55 процентов, в Байките - почти 49 процентов.

В Красноярске наиболее активно голосуют жители Железнодорожного района, явка здесь составила 23,5 процента.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Красноярском крае завершается трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. Также в городах, районах и сельсоветах края проходят около 40 избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления.

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