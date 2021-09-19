В Новосибирске создан Климатический центр, который объединит усилия науки, власти и бизнеса, направленные на поиск эффективных технологических решений, помогающих увеличить поглощение и учет углерода.

Исследования будут вестись на так называемых карбоновых полигонах. Глобальное изменение климата и декарбонизация как новые технологические и научные вызовы стали главной темой обсуждения на пленарном заседании "Зеленые технологии для индустрии и качества жизни", которое состоялось на прошедшем в Новосибирске VIII Международном форуме "Технопром".

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сейчас стоят две стратегические задачи. Первая - сократить объемы выбросов в атмосферу. По оценке специалистов Новосибирского государственного университета (НГУ), ежегодно в атмосферу выбрасывается около 40 миллиардов тонн загрязняющих веществ, а концентрация углекислого газа достигла 419 частиц на миллион - это самое высокое значение за 400 тысяч лет. Причем, как заметил председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, сегодня нет ответа на вопрос о реальной причине происходящего изменения климата. Рассматривается антропогенное влияние, вызванное развитием промышленности, и природное. Научных аргументов больше у второго варианта, заметил ученый.

Вторая задача, о которой сказал министр Валерий Фальков, - для достижения углеродной нейтральности нужно найти принципиально новые методы поглощения парниковых газов: экономически эффективные, научно обоснованные и принятые обществом.

Важную роль в этом должны сыграть научно-образовательные центры (НОЦ). В стране создано 15 НОЦ, четыре из них работают по обозначенной повестке и ведут исследования, в том числе и по углеродной нейтральности. В их числе НОЦ "Север - территория устойчивого развития", который объединяет вузы, предприятия Республики Саха (Якутия) и ряда других регионов Дальневосточного федерального округа, "Арктический" (охватывает Архангельскую и Мурманскую области), "Западно-Сибирский" НОЦ, включающий Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, наконец, "Енисейская Сибирь" (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва) благодаря наработкам Сибирского федерального университета обладает большим потенциалом для изучения экосистемы.

Сегодня нет ответа на вопрос о реальной причине происходящего изменения климата

"Исследования, которые будут проводиться в НОЦ по этой повестке, станут серьезным подспорьем в решении экологических задач", - отметил министр.

В том числе работа будет вестись на карбоновых полигонах, которые представляют собой природные территории. Здесь, как планируется, будет сформирована научная основа мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов, также будут создаваться и отрабатываться технологии контроля углеродного баланса, изучаться воздействие разных экосистем на окружающую среду. Такими территориями могут стать леса, болота, заброшенные сельскохозяйственные угодья, не затронутые хозяйственной деятельностью.

Ранее Валерий Фальков сообщил, что из регионов поступило 15 заявок на создание карбоновых полигонов.

Над этим уже работают в Казанском федеральном университете и МГУ. В наибольшей степени готовности находится полигон Западно-Сибирского НОЦ в Тюмени, в последующем они будут созданы на всех пилотных территориях - в Свердловской, Ленинградской, Сахалинской областях, Краснодарском крае и Чеченской Республике.

Новосибирская область также в числе "пилотов" с проработанным проектом. У СО РАН есть карбоновые полигон и ферма, для новых зарезервировали пять земельных участков площадью 20 тысяч гектаров. В ходе "Технопрома" губернатор Андрей Травников заявил о намерении расширить эти площади до 100 тысяч гектаров. "В ближайшие годы мировому сообществу важно перейти на принципиально новый тип экономики - низкоуглеродный. Для этого перехода нужны технологии, которые позволят увеличить поглощение углекислого газа", - отметил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.

Их разработкой займется Климатический центр на базе университета. По информации пресс-службы вуза помимо запуска карбонового полигона основные направления деятельности центра - создание углеродно нейтрального кампуса, управление углеродным балансом региона и развитие технологий декарбонизации.

Карбоновые фермы станут прообразом новой индустрии, конкретным инструментом для получения углеродных единиц

Климатический центр уже сотрудничает с исследовательскими организациями, институтами СО РАН и предприятиями. Например, с компанией "Газпром Маркетинг и Трейдинг", которая с 2008 года занимается созданием и торговлей углеродными единицами. Еще один партнер - Сахалинский госуниверситет. Вузы готовятся запустить проект сетевого межрегионального центра компетенций технологий декарбонизации. Результаты будут апробированы в сахалинском проекте "Экополис". Совместно с международным математическим центром НГУ разработан калькулятор углеродного следа, позволяющий посчитать годовой выброс в зависимости от образа жизни.

По словам Валерия Фалькова, карбоновые фермы станут прообразом новой индустрии, конкретным инструментом для получения углеродных единиц. В дальнейшем технологии, которые позволят улавливать, хранить и использовать углекислый газ, возможно, создадут отдельную отрасль экономики - "зеленую".

Тем временем

Объединенный институт ядерных исследований совместно с 14 европейскими странами составит экологический атлас континента. Это позволит установить наиболее загрязненные территории и источники этого загрязнения. Об этом на форуме "Технопром" сообщил директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников. По его словам, над атласом работают ученые России и Европы. В этом им помогут исследования мхов, выполненные на нейтронных пучках реактора. "Когда мы понимаем, какие предприятия, какие страны являются источниками загрязнения, это напрямую влияет на карбоновый след и на углеродные налоги", - приводит ТАСС слова академика.