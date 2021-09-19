В Новосибирской области обработали почти 75% бюллетеней

В Новосибирской области обработали почти 75% голосов на выборах в Государственную думу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного избиркома.

По данным регионального ЦИК, наибольшее число голосов набирает "Единая Россия" - 35,95%. КПРФ набирает 25,62%, ЛДПР - 9,83%, "Новые люди" - 8,38%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,92%. На данный момент подсчитано 74,6 процента протоколов.

На территории Новосибирской области были открыты 1996 избирательных участков, в том числе 14 пунктов работали в местах временного пребывания избирателей. Явка на 18.00 по местному времени составила 34,46 процента.