В Приангарье ночью не зафиксировали нарушений на избирательных участках

В Иркутской области, по данным общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, нарушений в ночное время с 18 на 19 сентября на избирательных участках не зафиксировано.

- Наблюдение в ночное время необходимо, чтобы следить за тем, чтобы на участках не было посторонних и чтобы к помещениям, где лежат сейф-пакеты, никто не приближался, - рассказал координатор общественного штаба Иркутской области по наблюдению за выборами Павел Березовский. - Ценность такого наблюдения даже не в том, что мы видим онлайн, что происходит, а в том, что ведется видеозапись со всех участков, и в случае необходимости записи можно будет пересмотреть.

По словам Березовского, все участки ночью были закрыты, посторонних, кроме сотрудников полиции, не отмечено. Видеокамеры работают без сбоев, электричество не отключалось. Видеонаблюдение функционирует на 100 процентов.

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную думу РФ, в органы местного самоуправления в 27 районах и довыборы по одному округу в Законодательное собрание в Иркутской области открылся в марте 2021 года. Общественная палата обучила около четырех тысяч наблюдателей. Всего на участках за ходом голосования наблюдают более восьми тысяч человек.