Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров утром 19 сентября принял участие в Едином дне голосования-2021. Политик пришел на свой участок в столице региона одним из первых.

- С утра проголосовал на своем участке в Ставрополе. Опуская бюллетень в урну, мы заявляем о том, каким хотим видеть будущее наших детей, нашего края и всей страны. Оно должно быть благополучным, мирным и счастливым. За это отдал свой голос, - отметил Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

После второго дня выборов на Ставрополье проголосовали почти 800 тысяч человек. Как заявил глава региональной избирательной комиссии Сергей Тарасов, на 20.00 18 сентября пришли сделать свой выбор 41,89 процента от общей численности избирателей. В Новоалександровском округе, к примеру, проголосовали более 64 процентов избирателей.

Напомним, в Единый день голосования в регионе выбирают депутатов Госдумы, краевой думы и органов местного самоуправления. Всего в крае работают 1284 избирательных участка, в списки избирателей внесены 1 889 023 человека.