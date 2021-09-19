Жители российских регионов с пятницы по воскресенье голосовали не только за депутатов Госдумы, в эти дни проходили еще четыре с лишним тысячи кампаний разного уровня: в 39 субъектах РФ избирались новые составы в местные парламенты, а в 12 регионах прошли губернаторские выборы. В девяти из них они проходили прямым голосованием и в трех - через парламенты субъекта РФ.

Двое избраны

Утром в Народном собрании Карачаево-Черкесии состоялась XXVII сессия парламента. В повестке только один вопрос - выборы главы республики. В результате тайного голосования 48 депутатов Народного собрания КЧР единогласно проголосовали за Рашида Темрезова. После оглашения результатов глава региона принес присягу и вступил в должность.

А парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло главой республики. За него проголосовали 57 из 59 присутствующих депутатов Парламента РСО - Алания. По закону руководителя региона в республике выбирают 70 депутатов местного парламента. В нынешней сессии приняли участие 59. На пост главы Северной Осетии были выдвинуты от республики и утверждены президентом России три кандидата. Это депутаты парламента Северной Осетии 69-летний Валерий Баликоев и 66-летняя Медея Элдзарова, а также действующий врио главы региона 61-летний Сергей Меняйло.

Во время своего выступления он отметил, что главной проблемой является отсутствие системного подхода в управлении регионом.

- Для нас важно, чтобы жители республики, а также все учреждения и организации понимали логику наших действий и что мы хотим получить в финале, - сказал Сергей Меняйло.

Сергей Меняйло большую часть своей жизни посвятил службе в ВМФ. В июне 2007 года ему присвоено звание вице-адмирала, а в 2014-м, после увольнения в запас, Меняйло избрали губернатором Севастополя. Два года спустя его назначили полпредом президента в Сибирском федеральном округе, где он проработал пять лет. В апреле этого года был назначен на должность врио главы Северной Осетии после досрочной отставки Вячеслава Битарова, который руководил республикой в течение пяти лет.

В Курской области появился свой Избиркот: так назвали питомца, с которым семейная пара вышла на прогулку и заодно зашла на участок проголосовать

Главу же Дагестана будет избирать новый состав парламента 14 октября. После отставки Владимира Васильева в октябре прошлого года временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Сергей Меликов. Он с 2019 года являлся сенатором от Ставропольского края, ранее он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Кому выпал шанс

Досрочные выборы проходили в Хабаровском крае, Белгородской области, Мордовии, Пензенской области. Также прошли выборы главы в Республике Тыва и губернатора в Ульяновской области, переизбирали действующих глав в Чеченской Республике, Тверской и Тульской областях.

К досрочным выборам губернатора в Хабаровском крае было приковано особое внимание. Но, увы, они прошли спокойно и организованно. К 18 часам воскресенья, 19 сентября, по данным крайизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора составила 40,27 процента.

"Нам сообщали и о том, что выборы проходят в дружелюбной атмосфере, и о возможных фактах нарушения. Поступали единичные сигналы о непрошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков", - заявила председатель Общественной палаты края, координатор центра Галина Кононенко. По ее словам, были жалобы на плохую видимость урн через камеры видеонаблюдения, и эту техническую неисправность устранили.

Занять кресло главы региона изначально захотели восемь человек, но к финалу предварительной избирательной гонки пришли четыре кандидата: Михаил Дегтярев, Марина Ким, Бабек Мамедов и Владимир Парфенов. Остальные не смогли преодолеть муниципальный фильтр либо по собственному желанию отказались баллотироваться в главы региона.

Досрочные выборы губернатора прошли и в Пензенской области, где, напомним, в марте глава Иван Белозерцев был арестован по подозрению в коррупции. На этот пост претендовали пять кандидатов.

Врио губернатора региона - "единоросс" Олег Мельниченко - пришел на избирательный участок в числе первых - утром в пятницу.

- Голосую в первый день, потому что работаю - и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Проголосовал и дальше погрузился в текущую работу, - пояснил он.

В отличие от него врио главы Мордовии Артем Здунов явился на избирательный участок в последний день всенародного волеизъявления. Кроме него, претендентами на высший пост республики были представитель КПРФ Дмитрий Кузякин, кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин и Александр Лемкин, представляющий Партию пенсионеров.

В Ульяновской области на пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).

Выборы глав регионов прошли и в трех регионах ЦФО: Белгородской, Тверской и Тульской областях. На Белгородчине главу региона избирают досрочно - нынешний и.о. губернатора Вячеслав Гладков исполняет свои обязанности с ноября прошлого года.

На пост губернатора Тверской области также было пять претендентов: депутат регионального Законодательного собрания Людмила Воробьева, представитель ЛДПР Олег Горлов, Дмитрий Игнатьков от "Справедливой России", первый секретарь тверского обкома "Коммунистов России" Илья Клейменов и действующий глава региона Игорь Руденя.

- Существенных нарушений, способных повлиять на ход голосования, не зафиксировано. Звонки есть, их отрабатываем, разбираемся, но серьезного ничего нет, - рассказали в областной избирательной комиссии.

Тульский губернатор Алексей Дюмин пошел на выборы как самовыдвиженец, собрав необходимое количество подписей в свою поддержку.

В Чеченской Республике снова показали самую высокую явку на выборах в России. На пост руководителя Чечни претендовали три кандидата: Рамзан Кадыров - действующий глава ЧР, который занимает эту должность с апреля 2011 года, Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района, а также Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного.

Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в родном селе Ахмат-Юрт вместе с семьей. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Жених за бюллетенем

Пожалуй, впервые в этом году проходили такие масштабные выборы депутатов местных парламентов - почти в половине субъектов РФ.

На Дальнем Востоке кроме депутатов Государственной Думы и губернатора (в Хабаровском крае) прошли выборы членов региональных парламентов (в пяти субъектах - Приморском и Камчатском краях, Амурской и Еврейской автономной областях и в Чукотском автономном округе), а также глав и депутатов муниципальных органов представительной и исполнительной власти. По данным на 15 часов финального дня, в выборах-2021 участвовало более 39 процентов избирателей округа. По традиции, самыми активными были северные регионы - Чукотка, Якутия.

За ходом голосования повсюду внимательно следили наблюдатели. Рекордное их количество - 3548 - было в Забайкальском крае. Вести мониторинг хода голосования можно было из центров общественного наблюдения. Видеотрансляция позволяла контролировать работу участковых и территориальных избирательных комиссий. Запись велась круглосуточно.

Впервые в этом году в Нижегородской области на пяти избирательных участках специально для незрячих граждан использовались тифломаркеры

Выборы в Законодательное собрание Петербурга проходили без серьезных нарушений, отметили в избиркоме и Общественной палате города. За порядком следили не только более 6500 наблюдателей, но и 16 международных экспертов, 12 представителей ОДКБ и мониторинговая группа СПЧ.

В Курской, Орловской и Липецкой областях на каждый депутатский мандат в регионах претендовали примерно два кандидата. Особенными избирателями стали молодожены: в соцсетях то и дело пестрели селфи невест и женихов с бюллетенями около прозрачных урн. "Сделали свой выбор дважды", - писали в комментариях.

В Курской области на минувших выборах появился свой Избиркот: так назвали питомца семейной пары, которая вышла с ним на прогулку и заодно зашла на участок проголосовать.

В целом же, как отметили в региональных избирательных комиссиях, выборный процесс прошел в штатном режиме: с ожидаемо высокой явкой в селах и менее активной в городах.

Голос Донбасса

Граждане РФ, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, приняли участие в выборах депутатов Госдумы РФ. Те, кто заранее подал заявки через портал госуслуг, могли проголосовать дистанционно с помощью телефонов и компьютеров или в инфоцентрах, размещенных в школах, учреждениях культуры и местных администрациях.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выбрал вариант дистанционного электронного голосования. "Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас наконец появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей", - заявил Денис Пушилин.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Я участвую в выборах как вернулся из армии, с 1982 года. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Не вставая с дивана

В этом году виртуальное голосование проходило в семи регионах: Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В этих регионах избирателям было дано право проголосовать либо традиционно - на своем избирательном участке, либо, используя интернет, не выходя из дома, со своего компьютера, планшета или мобильного телефона. Для того чтобы принять участие в дистанционном голосовании, гражданам нужно было определиться заранее и зарегистрироваться до 13 сентября на специальном сайте vybory.gov.ru с авторизацией через госуслуги. После того как списки участников будут сформированы, гражданин, пожелавший проголосовать онлайн, не сможет отдать свой голос традиционным способом на участке. Само голосование занимает считаные минуты. Гражданин должен подтвердить свою личность через код, присланный на мобильный телефон, оставленный при регистрации. А затем поставить галочки в выбранных позициях электронного бюллетеня.

Всего в списки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было внесено 2,65 миллиона человек в семи регионах.

Многим пришлось по душе электронное голосование. Коллега-москвич, который в дни голосования отдыхал в Крыму, заранее зарегистрировался на сайте госуслуг, и ему никаких проблем не составило выполнить свой гражданский долг, находясь на полуострове.

В Нижегородской области, по данным избирательной комиссии, для дистанционного участия в выборах зарегистрировались 126 493 человека. Кстати, регион принимает участие в дистанционном электронном голосовании уже второй раз. В прошлом году в таком формате прошло голосование о поправках в Конституцию. Сбоев и нарушений во время него в регионе зафиксировано не было.

Депутаты "Сириуса"

На первой и единственной в стране федеральной территории "Сириус" вместе с выборами в Госдуму выбирали депутатов Совета - представительного органа, который утверждает бюджет, главу администрации, концепцию социального развития, Генплан застройки и другие ключевые вопросы деятельности территории. Жителям предстояло выбрать девять депутатов.

По закону Совет состоит из 17 членов. Восемь из них - назначаются. Три - президентом России, три - правительством РФ, один выдвигается по решению губернатора Кубани. Кроме того, в состав Совета в рамках своей должности входит глава администрации федеральной территории "Сириус". Остальные девять членов Совета (по своей численности формирующие большинство в представительном органе) выбираются.

- Для проведения этой кампании федеральная территория поделена на три трехмандатных округа, на которых суммарно выдвигается сейчас 16 кандидатов в Совет, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель председателя избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" Анастасия Зацаринина. - Могу отметить, что по социальному статусу среди кандидатов в депутаты были предприниматели, служащие, медики, руководители различных учреждений и организаций.

Это единственный в России уникальный наукоград, созданный в Имеретинской низменности в районе Сочи чуть меньше года назад, который должен стать прорывной инновационной точкой роста в интересах всей страны. Ядром этой федеральной территории является Образовательный центр "Сириус". Именно он предоставляет высочайший уровень обучения для своих воспитанников, привлекает одаренных детей со всей России, развивает прорывные IT-технологии и способствует развитию научных школ.

- Сейчас в "Сириусе" живут почти 13 тысяч человек, но с учетом реализации наших планов по строительству лет через десять к ним прибавятся еще около шести-восьми тысяч студентов университета и две тысячи учащихся на программах дополнительного образования, а также около 1,5 тысячи педагогов, - рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" врио главы федеральной территории "Сириус" Андрей Столяров.

Таким образом, по словам Андрея Столярова, через 10 лет численность населения "Сириуса" составит более 40 тысяч человек. Если к этому количеству прибавить гостиничный фонд на 53 тысячи гостей и так называемых однодневных туристов, то суммарно на федеральной территории сможет находиться более 100 тысяч человек.

Однако важна не только численность людей в "Сириусе", но и его инновационная ценность. Уже сейчас в проекте участвуют 25 компаний-резидентов, а также он имеет пять ведущих российских индустриальных партнеров. Все вместе они развивают научно-исследовательское направление проекта.

Тифломаркер "продиктует"

В разных регионах постарались создать условия, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли проголосовать. Так, впервые в этом году в Нижегородской области на пяти избирательных участках специально для незрячих граждан использовались тифломаркеры. Они были размещены в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе.

Как пояснили в региональном избиркоме, с помощью тифломаркеров незрячие и слабовидящие люди могут распознать информацию с помощью заранее записанных голосовых сообщений. Совместно с представителями Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов "Камерата" были подготовлены трафареты с тифлометками, которые поступили в соответствующие пять участковых комиссий.

Тифломаркер с виду напоминает большой фломастер. Если устройство приложить к бюллетеню, то оно "продиктует" избирателю через наушники, что написано на бумаге. Таким образом, незрячий гражданин может изъявить свою волю без посторонней помощи и - что немаловажно - сделать свой выбор тайно. Для того чтобы воспользоваться тифломаркером, избирателю нужно было зарегистрироваться заранее на конкретном участке, оснащенном этим устройством.

В Нижегородской области проживает 6461 инвалид по зрению. Для помощи слабовидящим избирателям подготовлено дополнительное оборудование: это трафареты к избирательным бюллетеням, набранные крупным шрифтом, информационные материалы, в том числе - шрифтом Брайля. На всех участках есть лупы.

Подумали о слабовидящих и в Сочи, где на 83 избирательных участках использовались специальные приспособления- лампы, увеличительные стекла, а на 49 участках применялись специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней инвалидами по зрению.

17 сентября были открыты семь избирательных участков для незрячих и в Башкирии. Там созданы все условия для комфортного голосования маломобильных граждан, в том числе инвалидов по зрению. Последним здесь предоставляют информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля.

На вопрос, не легче ли проголосовать людям с инвалидностью дома, завотделом общественных связей и информации ЦИК РБ Елена Лысова отметила, что для таких граждан выборы - настоящий праздник. "Для них - это повод выйти в свет, пообщаться. Поэтому мы стараемся создать все условия, безбарьерную среду: около 80 процентов избирательных участков республики оснащены пандусами либо кнопками вызова персонала. Там, где нет пандусов, дежурят волонтеры, готовые оказать всяческую помощь, - отметила она.

А на выборах в Тамбовской области на всех участках для голосования дежурили волонтеры - для помощи на выборах обучили 2000 человек. Они помогали сориентироваться маломобильным и незрячим. Волонтеров набрали из студентов тамбовского техникума отраслевых технологий и специально обучили для работы на выборах. Там учатся много ребят с нарушениями слуха и специалисты по общению с ними есть в штате учреждения. Они знают, как и кого сопровождать: маломобильных избирателей, людей с плохим зрением. Волонтеры менялись каждые четыре часа, сурдопереводчики работали в техникуме все три дня голосования.