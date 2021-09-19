Памфилова потребовала уволить глав избиркомов на Ставрополье и в Петербурге

Центризбирком в режиме реального времени рассматривает нарушения на выборах и делает выводы, в том числе - кадровые.

"В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случилось факты вброса", - проинформировала журналистов в инфоцентре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

Такая же участь может постигнуть председателя УИК 1085 в Пятигорске. В инфоцентре показали ролик, согласно которому ночью в помещении участка находились люди, а камеру, направленную на сейфы с бюллетенями и списками, закрыли тряпкой. "Немедленно надо принимать решение уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы", - считает Элла Памфилова. "Будем тщательно за этим следить", - пообещала она.

Избиркому Санкт-Петербурга настоятельно рекомендовано принять меры в отношении главы территориальной избирательной комиссии (ТИК) №27 в связи с нарушениями по хранению сейф-пакетов.