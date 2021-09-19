Парламент КЧР избрал главой республики Рашида Темрезова

В Народном собрании Карачаево-Черкесии состоялась XXVII сессия парламента, на котором депутаты выбрали главу республики.

В соответствии с регламентом полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка представил трех кандидатов: действующего руководителя региона Рашида Темрезова, а также депутатов местного парламента - Рената Акбаева и Олега Жедяева.

В результате тайного голосования 48 депутатов Народного собрания КЧР единогласно проголосовали за Рашида Темрезова. После оглашения результатов новый глава региона принес присягу и вступил в должность.

Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил Рашида Темрезова с победой и призвал сосредоточиться на повышении уровня жизни населения в регионе и реализации национальных проектов.

Со вступлением в должность переизбранного главу республики также поздравили председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Отметим, что Рашид Темрезов руководит Карачаево-Черкесией с 1 марта 2011 года.