В Чечне на выборах проголосовали более 76% избирателей

Жители Чеченской Республики показали самую высокую явку на выборах в России - к 10.00 воскресенья в регионе отдали свои голоса 76,12 % избирателей.

В республике в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, проходят выборы главы региона, а также депутатов в федеральную думу восьмого созыва, региональный парламент, представительные органы муниципальных образований, в том числе в Грозном.

За пост руководителя Чечни борются три кандидата. Рамзан Кадыров - действующий глава ЧР, который занимает эту должность с апреля 2011 года, Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района. А также Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного.

По состоянию на 1 июля этого года в регионе числятся 754 031 избиратель. В республике открылись 515 избирательных участков, 20 из которых временные (12 - на территории воинских частей, 7 - на в больницах и 1 - в СИЗО Грозного).