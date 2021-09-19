В Чечне невеста приехала на выборы во время свадьбы

В Чеченской Республике невеста проголосовала вскоре после регистрации в загс. На избирательный участок она приехала перед последующим семейным торжеством, сообщили "РГ" в администрации Надтеречного района.

Невеста приехала на избирательный участок вскоре после регистрации в загсе со своим женихом. После голосования она вернулась обратно на свадьбу.

Напомним, в республике с 17 по 19 сентября проходят выборы главы региона, а также депутатов в федеральную думу восьмого созыва, региональный парламент, представительные органы муниципальных образований, в том числе в Грозном.

За пост руководителя Чечни борются три кандидата. Это Рамзан Кадыров - действующий глава ЧР, который занимает эту должность с апреля 2011 года, Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района, а также Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного.