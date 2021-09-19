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19.09.2021 13:26
Рубрика: Власть

В Ингушетии проголосовало более 50 процентов избирателей

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии проголосовало более половины избирателей или почти 118 тысяч человек. Активно голосуют жители Магаса: избирательные участки посетило более 62 процентов горожан, имеющих право голоса.

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Всего в Ингушетии работают 137 участковых избирательных комиссий. Жители региона избирают своих представителей в Государственной Думе Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов республиканского Народного Собрания седьмого созыва.

Представлять интересы региона в Госдуме выразили желание пять кандидатов. В выборах депутатов Народного Собрания участвуют четыре региональных отделений партий. Его действующий состав был сформирован в сентября 2016 года и состоит из 32 депутатов.

На избирательных участках большое внимание уделяется соблюдению противоэпидемиологических мер безопасности. Глава региона Махмуд-Али Калиматов лично проверил наличие защитных масок и средств дезинфекции в помещениях 12 избиркомов.

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