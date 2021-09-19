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19.09.2021 17:10
Рубрика: Власть

В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Северной Осетии прошло голосование в самом высокогорном избирательном участке в России - селении Комунта, которое находится на высоте почти двух тысяч метров над уровнем моря. По данным ЦИК республики, в селении зарегистрировано 25 избирателей, причем пятеро из них отметили 70-летний юбилей, а трое перешагнули возраст в 80 лет.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Все избиратели старшего поколения пришли на избирательный участок и проголосовали. Их примеру последовали и более молодые жители небольшого высокогорного поселка. В итоге явка в Комунте, как сообщили в республиканском избиркоме, на данный момент составила чуть меньше 100 процентов.

В Северной Осетии по состоянию на 12.00 19 сентября проголосовали 370 тысяч жителей региона, что составило 71 процент всех зарегистрированных избирателей.

На выборах в Госдуму в республике был представлен один одномандатный избирательный округ, в котором работали 335 постоянных избирательных участка и 23 временных. На место депутата Госдумы претендовали семь человек.

Кроме этого, на выборах 17-19 сентября в шести районах республики проходят выборы в органы местного самоуправления, где избирали глав сельских поселений и депутатов Собрания представителей.

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