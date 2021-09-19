В Северной Осетии депутаты парламента выберут главу республики

В Единый день голосования в Северной Осетии одновременно с выборами депутатов в Госдуму РФ пройдут также выборы главы республики. По закону руководителя региона в РСО-Алания определят 70 депутатов местного парламента.

Им предстоит отдать голос за одного из трех кандидатов, которые были выдвинуты от республики и утверждены президентом России. Это депутаты парламента Северной Осетии Валерий Баликоев и Медея Элдзарова, а также действующий врио главы региона Сергей Меняйло.

Кандидату на пост главы региона Валерию Баликоеву 69 лет, он был министром экономики РСО-Алания (в 1998-2003 годах), а также занимал пост заместителя председателя правительства региона в 2005-208 годах. Позже работал директором операционного офиса Банка ВТБ во Владикавказе, а в 2017 году избран депутатом парламента Северной Осетии.

Медее Элдзаровой 66 лет, с 2009 по 2016 годы она была начальником управления Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, а затем стала депутатом.

Сергею Меняйло 61 год, большую часть своей он посвятил службе в ВМФ. В июне 2007 года ему присвоено звание вице-адмирала, а в 2014-м, после увольнения в запас, Меняйло избрали губернатором Севастополя. Два года спустя его назначили полпредом президента в Сибирском федеральном округе, где он проработал пять лет. В апреле этого года был назначен на должность врио главы Северной Осетии после досрочной отставки Вячеслава Битарова, который руководил республикой в течении пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе парламента региона, начало сессии, на которой состоятся выборы главы республики, назначено на 14.00.

На выборах депутатов Госдумы в РСО-Алания, по данным на вечер 18 сентября, на избирательные участки в регионе пришли более 60 процентов избирателей (в голосовании уже приняли участие свыше 315 тысяч избирателей).