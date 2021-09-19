За два дня в КЧР проголосовали свыше 63 процентов избирателей

Жители Карачаево-Черкесии активно участвуют в выборах депутатов Государственной Думы РФ и представительных органов муниципальных образований республики. Явка во второй день голосования составила 31,51 процент избирателей.

Всего за два дня голосования в республике, без учета данных дистанционного электронного голосования, свой выбор сделали 190 786 человек - это 63,37 процента избирателей.

"Серьезных замечаний нет, которые могли бы повлечь правовые последствия. И это приятно",- отметила председатель регионального избиркома Лариса Абазалиева.

В избиркоме также подчеркнули, что молодые избиратели активно пользуются своим правом голоса. В республике впервые голосуют 18400 юношей и девушек. К примеру в ауле Учкулан молодые люди приехали голосовать в национальных костюмах верхом на конях.