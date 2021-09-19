Губернатор Ленобласти приехал на выборы на раритетной "Победе"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на избирательный участок для голосования на раритетной зеленой "Победе". Его участок находится в Лупполово.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти и добавляет, что ранее губернатор сам участвовал в восстановлении автомобиля, а потом приезжал на нем на выборы и открывал движение на новых дорогах.

Александр Дрозденко проголосовал за новых депутатов Государственной думы и Законодательного собрания региона и отметил, что выборы в Ленинградской области проходят спокойно. Большинство жителей приходят голосовать в хорошем настроении.

Он предполагает, что явка избирателей составит около 40 процентов.