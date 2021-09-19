Губернатор Мурманской области Чибис пришел на выборы вместе с супругой

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел на избирательный участок для голосования вместе с супругой Евгенией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Участок, к которому приписаны супруги Чибис, расположен в помещении мурманской гимназии № 5. Бросив бюллетени в избирательную урну, губернатор Заполярья заявил журналистам, что голосует за развитие страны и Мурманской области. А Евгения Чибис добавила, что всегда участвует в выборах и сегодня отдала голос за будущее своих детей.

Кстати, явка в электронном дистанционном голосовании в Мурманской области уже составляет около 90 процентов.