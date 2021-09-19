В Калининградской области закрылись последние избирательные участки России

В России завершился Единый день голосования. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. По данным облизбиркома, в регионе зарегистрированы более 822 тысяч избирателей. По данным на 18 часов, на выборах в Госдуму РФ проголосовали 40,47 процента избирателей, в областную Думу - 37,89 процента.

Все избирательные участки области были оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации. В конференц-зале Общественной палаты Калининградской области работал центр общественного наблюдения за ходом голосования. Наблюдатели следили за происходящим на участках в режиме реального времени с восьми мониторов на мультимедийной панели.

Кроме того, в Калининграде установлены 90 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), по тридцать в каждом районе. А с 29 августа началось досрочное голосование на судах, которые в три избирательных дня находились в плавании. На судах работали 30 участковых избирательных комиссий.

Более 350 военнослужащих Балтийского флота также проголосовали в море. Они выполняют боевые задачи на пяти боевых кораблях и подводных лодках.

Кстати, в Правдинском округе проголосовал старейший избиратель Калининградской области - Василий Алексеевич Скасырский. Ему 102 года, он живет в Железнодорожном. Члены участковой комиссии приехали к нему домой.

А вот Роза Николаевна Карпова, которой как раз сегодня исполнился 91 год, сама пришла на избирательный участок № 212 в Калининграде. Она отметила, что всегда ходит на выборы, хотя ей и предлагали проголосовать на дому. "Выборы никогда не пропускаю", - сказала Роза Николаевна.

В настоящее время члены избирательной комиссии Калининградской области занялись подсчетом бюллетеней.