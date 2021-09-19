В Ленобласти к выборам подготовили культурную программу

По итогам второго дня голосования в Ленинградской области явка на выборах составила 23,74 процента.

Как сообщили в правительстве региона, в общей сложности проголосовали более 329 тысяч избирателей.В Лодейнопольском районе явка достигла 33 процентов, в Сосновом Бору и Бокситогорском районе проголосовали по 29 процентов избирателей.

В дни голосования во многих городах и районах Ленобласти проходят развлекательные программы для семейного отдыха, концерты и ярмарки. Так, в Новом Девяткино на площадке Летнего театра в полдень 19 сентября откроется "Парк развлечений" для детей, а в Мурино начнется программа "Осенний переполох". Концерты пройдут на улицах и площадях Бокситогорска, Всеволожска, Пикалево и других городов. В поселке Павлово откроется большая ярмарка с батутным городком для детей.

Помимо выборов в Госдуму и региональное заксобрание, в области голосуют за депутатов представительных органов 19 муниципальных образований, а также проходят прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района, уточнили в облизбиркоме.