Более 30 процентов жителей СЗФО проголосовали на выборах

В регионах Северо-Западного федерального округа продолжается голосование. В Республике Коми на выборах депутатов Государственной думы на 15 часов явка избирателей составила 32,7 процента.

На Псковщие явка по выборам депутатов Госдумы составила 37,8 процента, а на выборах депутатов Псковского областного собрания - 36,8 процента. Хорошо идет голосование на выборах главы Куньинского района - почти 52 процента, а на выборах главы Новосокольнического района - 39,9.

В Карелии также продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания республики. По состоянию на 15 часов, на избирательные участки пришли 167855 человек, что составляет 32,96 процента от числа избирателей республики.

К середине последнего дня голосования выбор сделал и каждый третий избиратель Поморья. Явка в Архангельской области - 34,76 процента. Избирательные участки посетили почти 305 тысяч человек. В Северодвинске явка приближается к 40 процентам.