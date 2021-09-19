В Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 20,44 процента

В Северной столице явка на выборах в Государственную Думу составила 20,44 процента, а в Законодательное собрание - 19,39 процента. Как сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, таковые данные на 20.00 18 сентября.

Он также отметил, что во второй день голосования число сообщений о каких-либо нарушениях кратно уменьшилось по сравнению с первым.

Разница в показателях явки по выборам в Госдуму и заксобрание объясняется тем, что технология "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Но такая возможность предусмотрена только для выборов депутатов Госдумы. Кроме того, есть избиратели, которые заполняют не все бюллетени, и это их право, уточнил Кузьмин.

На выборах в Петербурге работает Центр общественного наблюдения Общественной палаты. Ее представители выезжают на участки в случае необходимости проверки поступившей информации. На более чем 95 процентах избирательных участков ведется видеонаблюдение. За ходом выборов следят более 6500 наблюдателей, 16 международных экспертов, 12 экспертов по линии Договора о коллективной безопасности, представители СПЧ.

Всего в городе работают 1940 постоянных избирательных участков и еще 112 - в местах временного пребывания избирателей (на морских судах, в стационарах, на вокзалах и других объектах). Там могут проголосовать и люди без определенного места жительства.

Принять участие в выборах могут более 3 миллионов 868 тысяч петербуржцев.