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19.09.2021 12:27
Рубрика: Власть

В Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 20,44 процента

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Северной столице явка на выборах в Государственную Думу составила 20,44 процента, а в Законодательное собрание - 19,39 процента. Как сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, таковые данные на 20.00 18 сентября.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Он также отметил, что во второй день голосования число сообщений о каких-либо нарушениях кратно уменьшилось по сравнению с первым.

Разница в показателях явки по выборам в Госдуму и заксобрание объясняется тем, что технология "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Но такая возможность предусмотрена только для выборов депутатов Госдумы. Кроме того, есть избиратели, которые заполняют не все бюллетени, и это их право, уточнил Кузьмин.

На выборах в Петербурге работает Центр общественного наблюдения Общественной палаты. Ее представители выезжают на участки в случае необходимости проверки поступившей информации. На более чем 95 процентах избирательных участков ведется видеонаблюдение. За ходом выборов следят более 6500 наблюдателей, 16 международных экспертов, 12 экспертов по линии Договора о коллективной безопасности, представители СПЧ.

Всего в городе работают 1940 постоянных избирательных участков и еще 112 - в местах временного пребывания избирателей (на морских судах, в стационарах, на вокзалах и других объектах). Там могут проголосовать и люди без определенного места жительства.

Принять участие в выборах могут более 3 миллионов 868 тысяч петербуржцев.

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