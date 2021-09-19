Житель Великого Новгорода пришел на выборы в образе Александра Невского

В Великом Новгороде на избирательный участок мужчина пришел в образе Александра Невского. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия Новгородской области.

Мужчина пришел на один из избирательных участков, расположенных в школе. Правда, находящееся при нем холодное оружие пришлось оставить сотруднику полиции на ответственное хранение.

Члены избирательной комиссии измерили температуру необычному избирателю и выдали ему маску. После он ознакомился со списками кандидатов в депутаты Госдумы и регионального парламента и проголосовал.