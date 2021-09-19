Как корреспондент "РГ" проголосовал за пять минут до окончания выборов

Исполнение гражданского долга по участию в выборах в Госдуму РФ корреспондент "РГ" оставил на последний день. Однако на избирательный участок в Ростове-на-Дону мне пришлось отправляться дважды. Уже на месте выяснилось, что паспорт я забыла дома.

- Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность! - заявили мне. - Так что извините, проголосовать не сможете.

Дождавшись, когда отдаст свой голос за себя дочь, я отправилась домой. И хотя до окончания голосования оставалось не больше получаса, было решено вновь ехать в школу (именно там традиционно находится наш избирательный участок).

В 19.55 я забежала в вестибюль. Прошла через рамку металлоискателя. У меня измерили температуру бесконтактным термометром, предложили маску и перчатки. Быстро по паспорту нашли мою фамилию в списках избирателей. А узнав, что я проявила настойчивость и вернулась, несмотря ни на что, очень обрадовались.

Как только я проголосовала за ширмой и опустила бюллетень в урну для голосования под бдительные взоры наблюдателей, избирательный участок закрылся.

- Вы у нас еще и последний избиратель. Мы вам подарок подарим! - сообщила начальник участка. И вручила мне обложку на паспорт.