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19.09.2021 09:55
Рубрика: Культура

"Кинотавр" открылся фильмом про Сергея Бодрова и Алексея Балабанова

Текст: Сусанна Альперина
Про Сергея Бодрова-младшего можно было бы снять сериал. И сыграл бы его Александр Паль - они действительно чем-то похожи внешне. Судьба у Бодрова достойна экранизации - молодой, красивый, умный, актер, режиссер, символ своего времени, которого многие отождествляли с его героем из фильмов "Брат" и "Брат -2" Данилой Багровым - видели в нем защитника и борца за правду. Интересно порассуждать, каким бы был Сергей Бодров-младший, если бы ужасная трагедия в Кармадонском ущелье не прервала жизни - и его, и съемочной группы, с которой они работали над новым фильмом.
Фото: "123 продакшн" Фото: "123 продакшн"
Фото: "123 продакшн"

Сериалы про известных людей снимают сейчас часто. И это лишь один вид кинопамяти. Но есть и другой. Хорошие документальные фильмы. Не те, что порой подсовывает наше телевидение с оттенком желтизны, в очередной раз мусоля личную жизнь известных людей так, что их реальные дела отходят на дальний план, а совсем другие.

Фото: Из архива Ольги Арчаковой
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Вот такой редкой по нынешним временам неигровой картиной и открылся в Сочи 32-й по счету Открытый кинофестиваль российского кино "Кинотавр". Лента Петра Шепотинника - известного киноведа, автора программы на канале "Культура", директора по связям с общественностью и отборщика Московского Международного кинофестиваля, сделана при соавторстве ее продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. И действительно нельзя не подумать, почему они, специализирующиеся именно на сериалах и каких - "Перевал Дятлова", "Эпидемия" и других - повернулись и в сторону кино документального и находят и в нем свое выражение.

Лента названа словами из стихотворения Иосифа Бродского "Нас других не будет". Слова, которые, по сути, звучат антонимом известному изречению "Незаменимых нет". Все настоящие творцы - незаменимы. Кстати, совсем недавно, другой российский кинофестиваль - "Зеркало" имени Андрея Тарковского также открылся документальной лентой, рассказывающей об актрисе Алле Демидовой "Кто тебя победил никто". Его сняла режиссер и основательница журнала "Сеанс" - Любовь Аркус, продюсер - Константин Эрнст. Как раз в дни "Кинотавра" состоится в Москве премьера этого фильма. А еще прямо перед "Кинотавром", после защиты дебютных проектов в Министерстве культуры, была поддержана с согласия экспертов и лента Антона Долина (дебют кинокритика в режиссерском качестве) об Алексее Германе-старшем. Продюсеры - Алексей Герман младший (автор идеи и худрук), Алексей Боков и Рушан Насибулин. Автор идеи и художественный руководитель - Алексей Герман-младший. Глядя на эту тенденцию, осознаешь, что на первый план выходит другой вид кинопамяти, к которому обратились, к счастью, в наше время. Давно было пора снимать такое кино, главное достоинство которого в том, что оно для многих в нашей стране и не только очень личное.

Фильм Петра Шепотинника включает архивные интервью и с Сергеем-Бодровым, и с Алексеем Балабановым. А также о них рассказывают ныне живущие, их друзья, те, кто их хорошо знал. Продюсер Сергей Сельянов, оператор Сергея Астахов, художник по костюмам Надежда Васильева - жена и соратник Алексея Балабанова. Интервьюер в фильме - Аня Колодижнер - жена и соратник Петра Шепотинника. На открытии фестиваля случился поразительный эффект - словно все, происходящее здесь и сейчас в жизни - собрание кинематографистов - перешло вдруг на экран, на котором крупным планом выделили главное. Ведь "Кинотавр" - не просто модная тусовка, на которой чествуют однодневок, срывающих быстрый хайп, не только собрание красивых актрис и актеров в неизменных и качественных украшениях Mercury... А в первую очередь - это фестиваль, созданный для открытия талантов. Недаром Сергей Бодров-младший и Алексей Балабанов познакомились именно на "Кинотавре" - в тот год, когда на фестивале победил фильм "Кавказский пленник" Сергея Бодрова-старшего, в котором они снимал своего сына.

Сергей Сельянов, который продюсировал совместные работы Балабанова и младшего Бодрова и не только их, получил первый приз "Кинотавра" этого года - "За вклад в кинематограф". С формулировкой "За уникальное продюсерское чутье". Впервые в истории киносмотра приз "За вклад..." вручили продюсеру. И Александр Роднянский - президент "Кинотавра", вручая награду, повторил мысль, которую транслирует всегда и везде, что продюсер - это и соавтор, и сотворец фильма. Однако настоящим бесценным призом Сельянову "За вклад..." стал фильм про тех, с кем он, благодаря своему действительно уникальному чутью, делал настоящее кино - такие ленты, как "Брат" и "Брат 2", "Война", "Сестры"... Какие люди "присоединились" к гостям и участникам фестиваля с экрана. Даже Петр Мамонов был среди них, например. И весь фильм построен по нарастающей, как та самая лавина, из-за которой слова "Кармадонское ущелье" знают не только в географическом смысле, но и в связи с печальным поводом.

В самом начале фильма зритель понимает, отчего эти люди, делающее настоящее неприглаженное, нестыдное кино о непростых 90-х и 2000-х годах в нашей стране, действительно незаменимы, а потом - переживает о том, как до обидного рано они ушли. По окончании картины некоторые в зале плакали - оттого, что нет уже такого кино, и нет уже этих людей. Мамонова, Балабанова, Бодрова...И планка нынешнему "Кинотавру" задана, в связи с этими именами, очень высокая. 15 фильмов конкурса - кто окажется достойным такого уровня? Как сказал в фильме Сергей Сельянов (и эта фраза вызвала аплодисменты зала): "Далеко не все, кто сейчас снимает кино в качестве режиссера, достойны этого звания - режиссер".

Из фраз, прозвучавших на открытии фестиваля в этом году еще стоит выделить слова председателя жюри Чулпан Хаматовой: "Мы будем "жюрить" максимально субъективно". И строки из песни певицы Манижи - она в этот вечер пела дважды, начиная и завершая церемонию: "Важно то, что с нами здесь. Я могу стоять тут столько сколько нужно, ты поверь, просто загляни за эту дверь".

Выступление Манижи на открытии "Кинотавра", подчеркивало феминистическую повестку дня. А еще была - космическая, отсылающая к съемкам масштабного фильма "Вызов" (экипаж как раз в день открытия "Кинотавра" прибыл на Байконур). Как подчеркнул Александр Роднянский, кинематографистам предстоит открывать новые вселенные... На "Кинотавре" для этого семь дней...

Кстати

В этом году, 27 декабря, у Сергея Бодрова-младшего - юбилей, ему бы исполнилось 50 лет. Фильм Петра Шепотинника "Нас других не будет" выйдет в прокат 7 октября этого года.

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