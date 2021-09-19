На Дону и в Астраханской области явка на выборах составила 25 процентов

На выборах в Госдуму по итогам двух дней в Астраханской области проголосовали 178,7 тысяч человек или 24,6% избирателей.

Явка избирателей в Ростовской области 17-18 сентября составила 25,3% без учета дистанционно проголосовавших.

В Астраханской области 17-19 сентября также проходят выборы в Облдуму, явка на них по итогам двух дней составила 23,91%. Кроме этого, жители избирают главу Ахтубинского района, пяти поселений, депутатов районных и сельских советов.

На участках соблюдаются санитарные требования: всем выдают маски, перчатки, одноразовые ручки, организована термометрия и дезинфекция рук.