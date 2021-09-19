Путин поздравил участников восстановления собора Александра Невского в Волгограде

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам мероприятия, посвященного восстановлению собора Александра Невского в Волгограде. Она опубликована на сайте Кремля.

Собор Святого благоверного князя Александра Невского был построен в Волгограде в 1918 году, однако позже был утрачен. Теперь он восстановлен на историческом месте.

Путин отметил, что это стало возможным благодаря взаимодействию РПЦ, ученых, реставраторов, работников музеев, благотворителей и неравнодушных людей.

Президент также отметил символичность того, что восстановление храма приурочено к 800-летию Александра Невского. Он пожелал участникам мероприятия здоровья, благополучия и сил для новых свершений.