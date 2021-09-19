В Адыгее СК возбудил дело из-за вброса бюллетеней

На одном из избирательных участков в Майкопе наблюдатели заметили вброс бюллетеней в урну для голосования и сообщили об этом в правоохранительные органы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу избиркома Адыгеи Нурбия Самогова, вброс подтвердился, следственное управление СК РФ по республике возбудило дело.

- Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали. На сегодняшний день СК возбудил уголовное дело, - отметил Самогов.

На видеозаписи, по которой вычислили нарушение, бюллетени в урну кладет председатель участка: ее отстранили от выборов, а факты сейчас рассматривает специальная комиссия. Саму урну опечатали, результаты из нее не будут учтены.

По информации ЦИК Адыгеи, в регионе проходят выборы в Госдуму и в Государственный Совет-Хасэ Адыгеи. На территории республики работают 266 избирательных участков. Явка на 20.00 18 сентября составила 49,02 процента.