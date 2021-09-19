В Калмыкии подвели итоги второго дня голосования

Новости

В Греции открылись участки для голосования на выборах в Госдуму 11:01
В Индонезии ликвидирован самый разыскиваемый в стране террорист 10:48
В ЦИК заявили о DDoS-атаках на ресурсы комиссии и сайт онлайн-голосования 10:41
СМИ: ЦРУ поздно предупредило Пентагон о целях атаки беспилотника в Кабуле 10:40
Песков выиграл 10 тысяч рублей в "Миллионе призов" 10:37
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование "ногами" становится архаичным 10:29
Путин поздравил участников восстановления собора Александра Невского в Волгограде 10:26
Корреспондент "РГ" отдала голос на выборах депутатов ГД и губернатора 10:26
Названы российские города, в которые стало дешевле летать 10:22
Определены победители нового розыгрыша квартир и машин среди голосующих онлайн 10:18
1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за двое суток 10:15
За два дня в КЧР проголосовали свыше 63 процентов избирателей 10:10
За первые два дня в столице проголосовал каждый третий москвич 10:02
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском 09:55
Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах 09:45
Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила почти 30 процентов 09:37
Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с началом учебного года 09:29
Певец Кай Метов рассказал о самочувствии после ДТП в Беларуси 08:57
В Москве явка на онлайн-выборы достигла 85 процентов 08:40
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России 08:27
Врач назвала продукты, полезные для укрепления иммунитета осенью 08:27
Глава Сахалинской области принял участие в Едином дне голосования 07:55
Исследование: У каждого второго россиянина - дефицит витамина D 07:39
В Китае затонуло пассажирское судно, восемь человек погибли 07:18
Глава ДНКОМ Исаев не исключает, что штамм "мю" уже проник в Россию 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 10:02
Рубрика: Власть

В Калмыкии подвели итоги второго дня голосования

Текст: Руслан Мельников

В Калмыкии во второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму РФ явка избирателей составила 64682 человека (32,78 процента). При этом в республике работали 235 участковых избирательных комиссий.

Фото: пресс-служба Главы Калмыкии
В Калмыкии проголосовали молодожены

"Нарушений, способных повлиять на ход избирательного процесса выявлено не было. Весь ход кампании находится в рамках законодательства Российской Федерации", - сообщил начальник организационно-методического отдела избирательной комиссии республики Калмыкия Байр Тюрбеев.

Также отмечается, что люди с ограниченными физическими возможностями и избиратели, у которых возникли проблемы со здоровьем, могут проголосовать дома. Для этого им нужно до 16 часов позвонить в участковую избирательную комиссию.

На участки приходят жители республики самого разного возраста. Так, например, 89-летний Михаил Бембеев и 86-летняя Анна Бембеева проголосовали в поселке Юста.

Также свой голос отдал председатель Совета старейшин Калмыкии Мурат Букенов. Он посоветовал сделать правильный выбор, не поддаваясь эмоциям. А в Ики-Бурульском районе на голосование пришла семья Саидовых: в поселке Светлый (Зултурган) сразу проголосовали Магомед и Эльмира Саидовы с сыновьями Арсланом, Русланом и племянником Омаром.

Кстати, в дни голосования в Элисте проходит празднование Дня города. В столице Калмыкии работает сельскохозяйственная ярмарка. Также в честь 156-летия Элисты над городом поднялся воздушный шар с поздравлениями. Кроме того элистинцы могли увидеть праздничный фейерверк.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
BBC: У детей в четырех странах выявлен новый респираторный вирус RSV
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств