В Калмыкии подвели итоги второго дня голосования

В Калмыкии во второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму РФ явка избирателей составила 64682 человека (32,78 процента). При этом в республике работали 235 участковых избирательных комиссий.

"Нарушений, способных повлиять на ход избирательного процесса выявлено не было. Весь ход кампании находится в рамках законодательства Российской Федерации", - сообщил начальник организационно-методического отдела избирательной комиссии республики Калмыкия Байр Тюрбеев.

Также отмечается, что люди с ограниченными физическими возможностями и избиратели, у которых возникли проблемы со здоровьем, могут проголосовать дома. Для этого им нужно до 16 часов позвонить в участковую избирательную комиссию.

На участки приходят жители республики самого разного возраста. Так, например, 89-летний Михаил Бембеев и 86-летняя Анна Бембеева проголосовали в поселке Юста.

Также свой голос отдал председатель Совета старейшин Калмыкии Мурат Букенов. Он посоветовал сделать правильный выбор, не поддаваясь эмоциям. А в Ики-Бурульском районе на голосование пришла семья Саидовых: в поселке Светлый (Зултурган) сразу проголосовали Магомед и Эльмира Саидовы с сыновьями Арсланом, Русланом и племянником Омаром.

Кстати, в дни голосования в Элисте проходит празднование Дня города. В столице Калмыкии работает сельскохозяйственная ярмарка. Также в честь 156-летия Элисты над городом поднялся воздушный шар с поздравлениями. Кроме того элистинцы могли увидеть праздничный фейерверк.