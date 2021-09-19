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19.09.2021 16:50
Рубрика: Власть

В Ростове гандболистка Бобровникова проголосовала с мужем-итальянцем

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

В Ростове в выборах в Государственную Думу РФ приняла участие Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова. Сегодня она вернулась в четыре часа утра из Будапешта, где команда "Ростов-Дон" одержала очередную победу. На избирательный участок спортсменка пришла вместе с мужем-итальянцем Федерико Абисом, недавно получивший российское гражданство.

Фото: Елена Мелихова/ РГ
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- Я впервые участвую в выборах в России, для меня это очень важно и почетно. Я здесь живу уже девять лет, но стал гражданином России совсем недавно. Живя в Италии, я тоже всегда голосовал, это гражданский долг каждого принимать участие в судьбе своей страны, - поделился эмоциями Федерико.

По словам Олимпийской чемпионки, она всегда выполняет свой гражданский долг.

- В детстве выборы у меня ассоциировались с праздником, угощениями, позитивными эмоциями. Мы шли всегда всей семьей голосовать, это приятные воспоминания тех лет. Сегодня я вернулась из Бухареста, где гандбольная команда "Ростов-Дон" одержала победу. Я точно знала, за кого сделаю выбор, - сказала Владлена Бобровникова.

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