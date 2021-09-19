Видео: Как голосуют в самом отдаленном предгорном поселке на Кубани

В Краснодарском крае работает свыше 2,8 тысячи избирательных участков. Накануне корреспонденты "РГ" побывали одном из них: этот участок находится в поселке Отдаленном - самом южном населенном пункте Апшеронского района Кубани. Здесь живет всего 450 человек.

Поселок расположен в долине реки Пшеха и окружен высокими, покрытыми густым лесом, горами. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть от села Черниговского 40 километров грунтовой дороги, местами подмытой после недавних сильных дождей. Однако основным средством связи для жителей близлежащих поселков, в том числе и Отдаленного, остается узкоколейная дорога с пассажирской автомотрисой, она же в простонародье - "Матрица". Журналисты "РГ" побывали в этом тупиковом поселке и узнали, каких изменений ждут жители и почему им важно голосовать на этих выборах.

Избирательный участок находится в двухэтажном здании местной администрации. Здесь же сельский Дом культуры, зал которого из-за отсутствия ремонта давно закрыт, а еще отделение почты. Кстати, в первый же день на участке проголосовали 66 человек из прикрепленных 148.

- Такая активность связана со сложившимся укладом - в пятницу в поселок по железной дороге подвозят хлеб (станция в трех шагах от администрации), поэтому многие сразу же пришли и на выборы, - рассказывает председатель участковой комиссии № 03-42 Алла Ермошина. - Но у нас много пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно. Поэтому они голосуют на дому.

Вместе с членами избирательной комиссии мы отправились к 75-летней Ашхен Капекян. Она живет в доме с аккуратным палисадником, во внутреннем дворике возле летней кухни гуляют куры. Женщина поясняет, что вести небольшое хозяйство ей помогают сыновья: сама бы не справилась из-за плохого самочувствия. Всю жизнь проработала в леспромхозе Апшеронского лесничества - занималась посадками леса под рубку. А это постоянно большая физическая нагрузка - высаживать крошечные сеянцы, тщательно за ними ухаживать в любую погоду. Все вместе сказалось позже на здоровье.

- Но знаете, я всегда ходила на выборы и при этом никогда не сомневалась, кому отдать свой голос, так как слежу за новостями, - признается Ашхен Сергеевна. - Я люблю поселок, родилась в трех километрах отсюда - в селе Верхние Тубы. И знаю потребности нашего района. Во-первых, хотелось бы более добротный мост через реку. Во-вторых, нужны дороги - как автомобильная, так и железнодорожная. Зимой у нас порой выпадает так много снега, что не каждая машина проедет. А если кого-то в больницу срочно надо везти? Хорошо, сейчас появился свой фельдшер, но налаженное сообщение нужно обязательно - тогда и поселок начнет возрождаться.

Пенсионер Сергей Литвинов тоже принял участие в выборах. Он серьезно увлекается резьбой по дереву - выпиливает деревянные картины со сценами охоты. Хобби стало для него отдушиной.

- Живу здесь тридцать лет и очень радею за наш поселок, - говорит Сергей. - Сейчас нужны рабочие места, чтобы молодые не уезжали и получали нормальные зарплаты. Условия для этого есть.

Проголосовал в этот день и глава администрации Отдаленного сельского поселения Андрей Устян. Он уверен: голосование - важный шаг, от которого зависит наше с вами настоящее.

- Сейчас строится трасса от села Черниговского до поселка Дагомыс, которая в будущем наверняка поспособствует развитию курортных поселков района, - рассказывает Андрей Аршакович. - Ведь в свое время в окрестностях действовали туристические маршруты в Туапсинский и Сочинский районы. К примеру, в поселке Отрадный есть природные достопримечательности: Собор-скала и гора Спящий черкес на плато Черногор. Мы хотим возродить эти тропы.

Отметим: несмотря на удаленность поселка, в помещении избирательного участка, соблюдаются все меры противоковидной безопасности - на входе предоставляется возможность обработать руки антисептиком, надеть маску и перчатки. Голосующему гражданину также выдается индивидуальная ручка.

На Кубани в эти дни проходят 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровней. Жители региона выбирают депутатов Госдумы, а также депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений.

В крайизбиркоме сообщили, что по итогам двух дней голосования явка в регионе составила 43,2 процента. В списки для тайного голосования включено свыше четырех миллионов 278 тысяч избирателей.