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19.09.2021 18:52
Рубрика: Экономика

В трубу не вылетят

Заводы будут сокращать углеродный след
Текст: Роман Мерзляков (Волгоградская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565)
К 2030 году наши промышленные предприятия должны сократить выбросы углекислого газа до 70 процентов относительно уровня 1990 года. Такое поручение Владимир Путин дал правительству еще в ноябре 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответственно, если хочешь оставаться конкурентоспособным, особенно на внешнем рынке, нужно сокращать карбоновую составляющую в технологических процессах.

Фото: iStock
В Новосибирске начнут исследования на карбоновых полигонах

Промпредприятия Волгоградской области уже включились в поиск путей решения проблемы. Администрация региона взяла на себя координирующую роль, предлагая площадки для обмена мнениями. Создана рабочая группа. А у многих заводов уже есть экологические наработки, которыми они готовы поделиться с другими производителями.

"Мы углеродоемкая компания. Нас регулярно проверяют аудиторы, последний раз - в 2019 году. Из общего вала выбросов основная доля приходится на технологические печи, - рассказывает заместитель главного инженера нефтеперерабатывающего завода Андрей Карпов. - Отказ от жидкого топлива со значительным содержанием углерода снизит выбросы углекислого газа. Это направление очень важно. Ведь помимо еще недостаточно детализированного закона есть партнеры, инвесторы. И несоблюдение каких-то требований может повлечь последствия, вплоть до выхода из бизнеса. Мы можем улавливать и сжижать углекислый газ. Но что с ним делать дальше? Нет ни рынка, ни логистики. Ждем от государства конкретики".

В этом году заводчане намерены завершить реконструкцию установку первичной переработки нефти. Также в планах создать новую автоматизированную систему экоконтроля. Из того, что уже сделано, отметим ликвидацию накопленного ущерба. На шламонакопителе провели рекультивацию земель с высадкой кустарников.

Чтобы выжить на рынке, нужно сокращать карбоновую составляющую в технологических процессах

"Перед нами стоит ответственность за снижение негативного воздействия, которое оказывает наше предприятие. У нас действуют долгосрочные программы по уменьшению выбросов в атмосферу. По этому показателю мы являемся крупнейшим загрязнителем в Волгоградской области, - признает замглавного инженера Волжского абразивного завода Виктория Соколова. - За последние пять лет мы около 500 миллионов рублей потратили на снижение выбросов серосодержащих веществ. Видим эффект - экологическая нагрузка на Волжский резко снизилась. Основным сырьем в производстве карбида кремния является углерод. А в процессе окисления образуется диоксид углерода, который является парниковым газом. Поэтому мы разрабатываем мероприятия, которые позволили бы этот след уменьшить".

В Омске открыли первый за Уралом карбоновый полигон

И все же пока с каждым годом углекислого газа в воздух поступает все больше. Это связано с увеличением производства. Но продукция абразивного завода широко экспортируется. А все идет к тому, что введут углеродный налог - для сохранения рентабельности необходимо проблему решать. Как вариант - это увеличение зеленых насаждений в промзоне.

У производителей стройматериалов своя специфика. "Основная масса цементных заводов работает "мокрым" способом: обжигают сырье с высокой долей влажности. С 1950-х годов разработан "сухой" способ, но есть ограничения по оборудованию, - объясняет руководитель экологической службы "Себряковцемента" (Михайловка) Константин Кныжов. - В 2013 году мы вывели из технологического процесса четыре "мокрых" печи из восьми. При "сухом" способе экономим до 40 процентов тепловой энергии и уменьшаем выбросы газа. На сегодня осталась одна старая печка, со следующего года будут только "сухие".

Впрочем, если сравнивать все с тем же 1990 годом, то у михайловцев были выбросы 2,13 миллиона тонн углекислого газа. Сейчас - 1,8 миллиона.

Как отметил технический директор компании "Волма" Павел Желудков, обращать внимание на экологические аспекты выгодно. Так, на предприятии раньше ежегодно 700-800 тысяч тонн гипса буквально вылетало в трубу. Поставили новые фильтры - и добились значительной экономии. После того как наладили переработку, отпала надобность в вывозе мусора. Если не удается отходы использовать на самом производстве, их продают тем, у кого есть потребность в таком вторсырье. Это тоже деньги, которые в прошлые годы просто выкидывали.

Сегодня промпредприятиям выгодно соответствовать экологическим стандартам

По словам директора по экологии и промбезопасности Волгоградского алюминиевого завода Елены Крапчетовой, в 2017-2020 годах предприятие потратило свыше 30 миллионов рублей на экологические мероприятия. В частности, приобрели передвижную лабораторию и обновили оборудование. В этом году на эту сферу выделяют дополнительно 1,2 миллиона рублей. Электричество завод получает от Волжской ГЭС, а это безуглеродная генерация.

Фото: iStock
На Урале запустят карбоновый полигон для анализа углеродного следа

Волжский трубный завод не вошел в число 300 предприятий, которые обязали оснастить основные источники выбросов системами автоматического контроля. Тем не менее здесь планируют установить их на дуговую сталеплавильную печь.

"Это сложный путь. Чтобы установить оборудование, которое бы в автоматическом режиме давало результаты, разрабатывали техзадание с привлечением большого числа специалистов. Были задействованы и экологи, и метрологи, и эксперты в области автоматизации. Регламент прохождения экспертизы - от одного до трех месяцев. Выбор оборудования уже состоялся, сами работы пройдут в следующем году. Сначала будет опытная и уже затем промышленная эксплуатация", - разъяснила начальник службы экологии ВТЗ Елена Маслова.

Комментарий

Наталья Стрельцова, председатель комитета промышленности Волгоградской области:

- Если говорить о проводимых мероприятиях по снижению нагрузки на природу, то за последние три года предприятиями направлено более 14 миллиардов рублей. В этом году запланировано потратить на внедрение лучших технологий около трех миллиардов. Мы видим инвестиционные намерения до 2024 года - это более десяти миллиардов рублей. Те вызовы, которые стоят перед промышленностью, будут корректировать эти намерения. Так что затраты вырастут. Но основная задача - снижение нагрузки на окружающую среду. Методики, которая позволила бы определить общий углеродный след региона, нет. Каждое предприятие руководствуется исключительно собственными расчетами.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Фурсова
В регионах Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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