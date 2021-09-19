На Урале выпал первый снег

На некоторых территориях Свердловской и Челябинской области выпал первый снег. Ночью температура воздуха опускалась ниже нуля, и в горных районах прошли настоящие метели.

На Южном Урале особенно досталось трассе М5 в районе Златоуста. На перевале Уреньга хорошая погода - редкость даже летом. А в ночь на 19 сентября пошел снег, добавив волнений водителям, еще не "переобувшим" свои автомобили.

По отзывам очевидцев, с вечера замело в национальном парке Зюраткуль и Висимском атмосферном заповеднике на Среднем Урале.

Впрочем, уже на следующей неделе синоптики обещают потепление. Уже к среде воздух в Челябинске и Екатеринбурге по прогнозам должен прогреться до 10-11 градусов тепла.