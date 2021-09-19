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19.09.2021 17:03
Рубрика: Власть

О важности выборов говорят жители Тюменской области, достойные почета

Текст: Анастасия Ландышева
В распоряжении тюменцев осталось несколько часов, чтобы прийти на избирательные участки и оставить свой голос. В регионе, помимо основных 1,7 тысячи УИК, именно 19 сентября открыли девять временных - в медучреждениях и СИЗО.
Анатолий Николаевич Санников, Казанский район Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Анатолий Николаевич Санников, Казанский район Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Анатолий Николаевич Санников, Казанский район Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Меж тем в выборах уже поучаствовали известные земляки. Избирательный участок № 1124 в городе Ишиме посетили легкоатлет Антон Прохоров и его жена. Напомним, Прохоров - чемпион Паралимпийских Игр в Токио, установивший новый мировой рекорд среди спортсменов в классификации Т42, которую применяют к обладателям единственной ампутации выше колена.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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- От каждого нашего голоса зависит, как будет развиваться государство. Свой я отдаю тем кандидатам, в которых вижу потенциал для успешного решения глобальной задачи. В эти выборы радует большое количество молодых кандидатов - считаю, нужно давать дорогу тем, кто полон стремления менять жизнь и мир к лучшему. В то же время в выборах участвуют опытные политики. Именно сплав опыта и молодого задора даст новый толчок к развитию России, - считает спортсмен.

На выборы как на праздник пришли супруги Чистяковы, проживающие в Вагайском районе. На избирательном участке семейную пару ждал сюрприз - медаль за "Любовь и Верность" и благодарственное письмо от губернатора Тюменской области. Дело в том, что Яков Степанович и Ульяна Михайловна прошли рука об руку шесть десятилетий. Все в жизни они делают сообща, чем восхищают родных и соседей.

Полный кавалер Ордена Трудовой Славы, передовик сельхозпроизводства Анатолий Николаевич Санников из Казанского района утром 19 сентября на свой участок прибыл как дисциплинированный труженик.

- Голосовать необходимо, потому что это наш гражданский долг, - считает ветеран.

Живая легенда районного агропрома учить жить по совести семерых своих детей, 19 внуков и шесть правнуков. Практически все взрослое поколение Санниковых трудится на родной Казанской земле.

Не оставили равнодушными нынешние выборы депутатов Госдумы и Тюменской облдумы Железного человека, персонажа иностранных комиксов. Это не шутка, а реальный сюжет: на свой участок в строительном институте Тюменского индустриального университета избиратель (по всему видно - студент) пришел в необычном костюме, как положено, измерил температуру, обработал руки, предъявил паспорт и заполнил бюллетени.

- Голосовать - это очень важно! Тем самым вы показываете свою ответственность. Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную позицию, - заявил переодетый молодой избиратель.

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