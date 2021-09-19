Полпред президента в УрФО поблагодарил жителей за активность на выборах

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в выборах-2021 в Тюмени - по месту регистрации. Он поблагодарил уральцев за высокую активность и отметил праздничное настроение на избирательных участках.

- Сегодня последний день голосования, и очень важно, чтобы каждый гражданин исполнил свой конституционный долг, - отметил Владимир Якушев. - Мы избираем федеральный парламент. Важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди. Те, кто умеет писать законы, понимают их, общаются с людьми и отражают в законах то, что необходимо населению. Очень важно, кто из наших земляков будет защищать интересы избирателей.

Полпред отметил, что Уральский федеральный округ проявляет хорошую избирательную активность. Этому способствует трехдневное голосование, хорошая организация и праздничное настроение на избирательных участках.

Стоит отметить, что по данным на утро воскресенья в Тюменской области проголосовали полмиллиона избирателей - 41,25 процента населения. В Ишимском, Вагайском, Арамашевском и Абатском районах явка превысила отметку в 60 процентов.

Активно голосуют и в Курганской области: там голоса отдали 37,65 процента активного населения. В Свердловской области явка избирателей составила 36,87 процента, в Югре - 35,3 процента, в Челябинской области - 32,43 процента.