В городе Троицке на юге Челябинской области открылся завод при заводе. Компания ROCKWOOL начала выпуск брикетов из производственных обрезков каменной ваты.

Теперь все производственные отходы будут перерабатываться прямо на месте и вновь превратятся в готовый продукт. А полностью замкнутый цикл, включая циркуляцию технической воды, нивелирует какое-либо воздействие на окружающую среду.

О технологии нужно сказать отдельно. Теплоизоляционные плиты делаются из природного камня (на троицком предприятии это, в основном, местный порфирит), расплавляемого до состояния лавы при температуре в 1,5 тысячи градусов по Цельсию. Направленными потоками воздуха из него выдувается тонкое волокно, которому затем придается нужная плотность. А после охлаждения материал нарезается на плиты и используется для теплоизоляции фасадов, кровель и тепломагистралей.

Как рассказал министр-советник посольства Дании в Москве Йенс Томсен, над повсеместным внедрением изоляционных материалов у него на родине задумались после энергетического кризиса 1973 года. Не имея собственных запасов нефти и газа, Дании пришлось пойти по пути строжайшей экономии. С тех пор внутренний валовый продукт страны увеличился в несколько раз, а потребление энергии остается на прежнем уровне благодаря эффективным технологиям сбережения.

В Челябинской области российское предприятие компании ROCKWOOL работает уже 11 лет. Рынок сбыта - строительные компании Челябинской и Свердловской областей, Сибири и Казахстана.

Пуск новой линии позволит решить еще более масштабную задачу - наладить переработку остатков каменной ваты, которые раньше подлежали захоронению на полигонах.

"Скоро мы будем готовы принимать обрезки фасадной и кровельной изоляции, а также отслужившие материалы со строительных площадок не только Челябинской области, но и других регионов-партнеров, - сообщила генеральный директор компании ROCKWOOL в России Марина Потокер. - Эта важная экологическая инициатива, часть стратегии компании по переходу к экономике замкнутого цикла, основа которой - возобновление ресурсов".

Компания ROCKWOOL уже занимается переработкой отходов в четырнадцати странах мира. И по официальным данным, только в прошлом году дала новую жизнь 163 тысячам тонн отходов теплоизоляции. Каменную вату можно перерабатывать без потери качества. Таким образом, срок службы этого материала близок к бесконечности.

Прямая речь

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

- Теплоизоляционные материалы крайне востребованы в наших широтах. Они повышают энергоэффективность зданий, создают тепло и уют. С производителем выстроены взаимовыгодные конструктивные отношения, а новый завод брикетов - это проект, который позволит улучшить экологическую обстановку на территории. Мы приветствуем это начинание и уже договорились о реализации новых проектов на площадке предприятия в Троицке.