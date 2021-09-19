Центр общественного наблюдения Югры по заявке могут посетить активные граждане

Нынешнее воскресенье председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев называет самым ответственным выходным во всей кампании, ведь именно в последний день выборов на участки традиционно приходит больше всего людей.

- Ожидаем, что избиратели, которые ранее не смогли освободить время для голосования, наконец, дойдут до УИК и сделают свой выбор, - подчеркнул он.

На 12.00 19 сентября бюллетени заполнили и сдали более 408,4 тысяч югорчан, что составляет 35,3 процента от общего количества голосующих в регионе. Лидерскую позицию по явке сейчас занимает Нефтеюганский район (67,4 процента). В аутсайдерах пока остается Сургут - 24,08 процента. Но эти цифры могут измениться в любой момент.

Руководитель избиркома вновь подтвердил, что атмосфера на "больших выборах" в Югре остается спокойной, а пять жалоб в ТИК по фактам нарушения избирательного законодательства не подтвердились.

- Мы получили сообщения от наблюдателей, представителей политических партий, которые имеют доступ к техническому порталу видеонаблюдения и могут даже ночью осуществлять мониторинг. Вечером 18 сентября поступили тревожные сигналы - мы отработали по каждому из них. Например, был звонок по поводу того, что комиссия задержалась на участке. Но это объясняется большим объемом работы. Выехали, проверили: целостность сейфпакетов сохранена - все пломбы на местах, порядок хранения документации соблюдается. Такие моменты показывают, что ход голосования, процесс выемки бюллетеней вызывают повышенный интерес общественности, а также демонстрируют эффективность контроля наблюдателей, - рассказал Корнеев.

Руководитель центра общественного наблюдения Югры, замруководителя регионального общественного штаба по наблюдению, член Общественной палаты России Ольга Сидорова подтвердила: несмотря на многоуровневые и масштабные выборы в автономном округе, поступившие претензии носят исключительно рабочий характер. Она добавила, что отслеживать ситуации активно помогают волонтеры. Например, они оценили обзор, который дают видеокамеры на УИК, и посоветовали переустановить некоторые из них.

Посетить ЦОН могут не только общественные наблюдатели, наблюдатели от партий и кандидатов, и сами кандидаты, но и эксперты, активные граждане. Тут два пути: либо подать заявку на участие в просмотре трансляций по ссылке https://easyweek.ru/centr-obshhestvennogo-nablyudeniya, либо обратиться в сам центр по адресу: Ханты-Мансийск, улица Светлая, 36 и при наличии свободного места очно присоединиться к наблюдению.

Кстати, сегодняшний день для представителей участковых избирательных комиссий станет самым напряженным. Принимать бюллетени они закончат в 20.00, а дальше приступят к подсчету.

- В среднем на каждом участке в округе - от шести до восьми видов бюллетеней. Выходит, члены комиссий будут считать в шесть-восемь раз дольше, но они к этому готовились и подтверждают, что не подведут, - отметил Корнеев.