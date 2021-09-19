Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском

Россия и Франция планируют обсудить поправки в закон об алкогольной продукции, вступившие в силу в июле, а также создать рабочую группу по этому вопросу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди. В своем аккаунте в Twitter он написал, что между сторонами достигнута договоренность о методе работы, чтобы урегулировать разногласия и найти решение ситуации.

В минсельхозе "РГ" сообщили, что 18 сентября замминистра сельского хозяйства Сергей Левин и Жульен Денорманди провели рабочую встречу по вопросам сотрудничества в области виноградарства и виноделия. Россия открыта к диалогу и готова по просьбе французов "провести технические консультации на уровне специалистов" для разъяснения изменений в законодательстве, отметили в министерстве.

По закону именоваться шампанским могут только российские напитки, сделанные из отечественного винограда. Импортерам на контрэтикетке надо указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Новые требования коснулись всех импортных игристых вин, включая недорогие.

Еще до вступления требований в силу один из крупнейших производителей шампанского Mo t Hennessy сообщил, что не готов менять категорию напитка и приостановил поставки. Однако позже согласился сменить название на контрэтикетках с "шампанского" на "игристое вино" для российского рынка.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани назвал изменения в российском законе неприемлемыми и напомнил, что термин "шампанское" связан с исторической областью во Франции. Тогда же поставки прекратили 95% торговых домов региона Шампань, но в начале сентября экспорт все же решили возобновить. По словам сопредседателя комитета Жан-Мари Барийера, решение было принято для "восстановления мира".

В 2020 году из Франции в Россию было поставлено 670 тысяч декалитров (дал) игристых вин (1 дал равен 10 литрам). Общий объем импорта игристых вин составил 4,7 млн дал.