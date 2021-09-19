Россия стала единственным поставщиком вакцины против COVID-19 в Абхазию

Россия помогает Абхазии с вакцинацией против COVID-19, а в ответ российские туристы спокойно отдыхают на гостеприимном побережье.

В Абхазии вакцинация против COVID-19 началась в мае и была продолжена с 10 августа, когда в республику поступила вторая партия - 5000 доз "Спутник Лайт". Доставку и закупку препарата взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. В сентябре "Росэнергоатом" отправил в республику еще 500 доз однокомпонентной вакцины. Из первой майской партии в 6,5 тысячи доз 2,5 тысячи Россия предоставила Абхазии в качестве гуманитарной помощи.

"Нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер - Российская Федерация", - сообщали в администрации главы государства. Предложения же грузинской стороны и других стран "мы не намерены рассматривать". Таким образом Россия стала единственным поставщиком вакцины. В ответ россиян с удовольствием принимают в гости: отдых в Абхазии более доступен как по цене, так и по эпидограничениям по сравнению с побережьем Краснодарского края. Санитарных ограничений по COVID-19 в Абхазии нет. Для въезда не нужно предъявлять ПЦР-тест. А при возвращении из Абхазии, в отличие от других государств, не нужно дважды проходить ПЦР-тест.