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19.09.2021 21:28
Рубрика: В мире

Россия стала единственным поставщиком вакцины против COVID-19 в Абхазию

Текст: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
Россия помогает Абхазии с вакцинацией против COVID-19, а в ответ российские туристы спокойно отдыхают на гостеприимном побережье.
Большую долю поступающей в Абхазию вакцины Россия предоставила республике в качестве гуманитарной помощи. Фото: Сергей Куксин/РГ Большую долю поступающей в Абхазию вакцины Россия предоставила республике в качестве гуманитарной помощи. Фото: Сергей Куксин/РГ
Большую долю поступающей в Абхазию вакцины Россия предоставила республике в качестве гуманитарной помощи. Фото: Сергей Куксин/РГ

В Абхазии вакцинация против COVID-19 началась в мае и была продолжена с 10 августа, когда в республику поступила вторая партия - 5000 доз "Спутник Лайт". Доставку и закупку препарата взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. В сентябре "Росэнергоатом" отправил в республику еще 500 доз однокомпонентной вакцины. Из первой майской партии в 6,5 тысячи доз 2,5 тысячи Россия предоставила Абхазии в качестве гуманитарной помощи.

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"Нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер - Российская Федерация", - сообщали в администрации главы государства. Предложения же грузинской стороны и других стран "мы не намерены рассматривать". Таким образом Россия стала единственным поставщиком вакцины. В ответ россиян с удовольствием принимают в гости: отдых в Абхазии более доступен как по цене, так и по эпидограничениям по сравнению с побережьем Краснодарского края. Санитарных ограничений по COVID-19 в Абхазии нет. Для въезда не нужно предъявлять ПЦР-тест. А при возвращении из Абхазии, в отличие от других государств, не нужно дважды проходить ПЦР-тест.

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