Россияне рассказали, сколько времени им нужно на отпуск

Идеальный отпуск должен длиться месяц и более, считает большинство россиян. Такие данные приводит сервис SuperJob, который провел исследование среди граждан старше 18 лет во всех регионах страны.

В нем отмечается, что во время пандемии COVID-19 наши соотечественники стали чаще мечтать о длительных отпусках: их стало на 15% больше, чем в 2019 году.

Так, около трети опрошенных рассказали, чтобы хорошо отдохнуть от работы, им нужно минимум четыре недели. Каждый четвертый назвал идеальным отпуск, который длится более четырех недель. Короткие отпуска продолжительностью 10 дней или 2 недели чаще устраивают молодежь до 24 лет и россиян с невысокими зарплатами (менее 30 тысяч рублей). Напротив, о длительном 4-недельном отдыхе больше мечтают респонденты старше 35 лет с доходом от 80 тысяч рублей.

Между тем, стандартная продолжительность отпуска составляет 28 дней году. Если он длится больше, то называется удлиненным, уточнили в Минтруде. Отдыхать 31 день в году например, могут несовершеннолетние работники, не менее 30 дней оплачиваемого отпуска в год положено инвалидам. Удлиненным также считается отпуск учителя: он продолжается 42 дня в летний период. У государственных гражданских служащих он длится 30 дней.

Помимо основного отпуска некоторым категориям работников полагается дополнительный, который тоже оплачивается. Общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков не может быть больше 60 дней. Два месяца в году, например, могут отдыхать военные по контракту.