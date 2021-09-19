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19.09.2021 19:39
Рубрика: Экономика

Россияне стали чаще давать в долг через нотариуса

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
В федеральной нотариальной палате сообщили, что россияне стали намного чаще оформлять у нотариусов договоры займа. Проще говоря - давать в долг под бумагу с печатью. Хорошим тоном становится не просто стрельнуть до получки, но прийти к нотариусу и официально оформить свои финансовые отношения.
Фото: Наталья Селиверстова \ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова \ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова \ РИА Новости

Так, с января по август 2021 года нотариусы оформили более 7,2 тысяч таких договоров. Как подчеркивают эксперты, один из важных плюсов нотариальной формы в этом случае - возможность вернуть долг без суда, посредством исполнительной надписи нотариуса. Если должник не платит, достаточно прийти к нотариусу, получить исполнительную надпись на договор, и с этим документом можно идти к приставам. Или, если известен банк, где у должника счет, можно обратиться сразу туда.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что нотариально удостоверенный договор займа - давно существующая и зарекомендовавшая себя правовая конструкция, которая служит значительно более надежной альтернативой распискам или договорам займа в простой письменной форме.

Если заем оформлен нотариально, взыскать долг потом можно без суда

Кстати, давно обсуждается идея наделить нотариусов полномочиями совершать исполнительные надписи по делам, по которым суды сегодня выносят судебные приказы.

"Исполнительная надпись позволяет направить документы на исполнение в службу судебных приставов. При этом нотариусы более тщательно относятся к соблюдению требований об уведомлении сторон и несут ответственность за свои действия. Расширение использования института исполнительной надписи нотариуса в процедуре взыскания бесспорных долгов могло бы повысить гарантии защиты прав граждан", - отметил Владимир Груздев.

Фото: iStock
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При сделках нотариус в силу своих полномочий обязательно выясняет реальную волю лица и ее соответствие волеизъявлению, а также проверяет дееспособность гражданина - исходя из доступных ему источников и на основании предоставленных документов. Нотариус, кроме того, обладает правом записать процесс удостоверения сделки на видео - такая запись при необходимости может быть предъявлена в суде как доказательство вменяемости сторон в момент подписания договора, отсутствия давления на кого-либо из них.

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