Россияне стали чаще давать в долг через нотариуса

Так, с января по август 2021 года нотариусы оформили более 7,2 тысяч таких договоров. Как подчеркивают эксперты, один из важных плюсов нотариальной формы в этом случае - возможность вернуть долг без суда, посредством исполнительной надписи нотариуса. Если должник не платит, достаточно прийти к нотариусу, получить исполнительную надпись на договор, и с этим документом можно идти к приставам. Или, если известен банк, где у должника счет, можно обратиться сразу туда.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что нотариально удостоверенный договор займа - давно существующая и зарекомендовавшая себя правовая конструкция, которая служит значительно более надежной альтернативой распискам или договорам займа в простой письменной форме.
Кстати, давно обсуждается идея наделить нотариусов полномочиями совершать исполнительные надписи по делам, по которым суды сегодня выносят судебные приказы.
"Исполнительная надпись позволяет направить документы на исполнение в службу судебных приставов. При этом нотариусы более тщательно относятся к соблюдению требований об уведомлении сторон и несут ответственность за свои действия. Расширение использования института исполнительной надписи нотариуса в процедуре взыскания бесспорных долгов могло бы повысить гарантии защиты прав граждан", - отметил Владимир Груздев.
При сделках нотариус в силу своих полномочий обязательно выясняет реальную волю лица и ее соответствие волеизъявлению, а также проверяет дееспособность гражданина - исходя из доступных ему источников и на основании предоставленных документов. Нотариус, кроме того, обладает правом записать процесс удостоверения сделки на видео - такая запись при необходимости может быть предъявлена в суде как доказательство вменяемости сторон в момент подписания договора, отсутствия давления на кого-либо из них.