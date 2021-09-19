СМИ: ЦРУ поздно предупредило Пентагон о целях атаки беспилотника в Кабуле

Представители ЦРУ слишком поздно предупредили американских военных о том, что дети могли находиться в машине или рядом с ней перед атакой беспилотника 29 августа в Кабуле, в результате которой погибли десять ни в чем не повинных людей. Об этом сообщает CNN.

Напомним, ракета Hellfire поразила автомобиль Toyota Corolla Замрая Ахмади.

Администрация Байдена была вынуждена отступить от первоначальных утверждений, что в результате рейда был убит террорист, который якобы представлял "неминуемую угрозу" для страны, признав в пятницу, что "атака была ошибочной".

"Теперь я убежден, что до 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей, трагически погибли в результате этого удара", - сказал в пятницу генерал морской пехоты Кеннет Маккензи-младший, глава Центрального командования США, добавив, что машина и погибшие, скорее всего, не были связаны с ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и не являлись "прямой угрозой для американских военных". Министр обороны США Ллойд Остин выступил с заявлением, в котором назвал Ахмади "невинной жертвой".

Однако эти объяснения не удовлетворили родственников жертв, которые потребовали сурового наказания для американских военных, участвовавших в этой операции и компенсации со стороны Пентагона.