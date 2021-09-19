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19.09.2021 23:22
Рубрика: Экономика

Ставки по кредитным картам поднимутся к концу года

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
В августе 2021 года банки выдали заемщикам 1,07 млн кредитных карт, что на 25,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй (есть у "Российской газеты"). При этом средний лимит по кредиткам практически не изменился и составил 71,7 тыс. рублей (рост на 1%). По прогнозам экспертов, тренд продолжится до конца 2021 года. В банках подтвердили тенденцию на увеличение объемов выдачи кредиток: РНКБ - в 1,5 раза за год, "Ренессанс Кредит" - в 16 раз, ВТБ - на 35%. В Райффайзенбанке наблюдают рост на 30% от месяца к месяцу 2021-го.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин подчеркнул, что в прошлом году банки активно снижали выдачи кредитных карт, а также сокращали лимиты в ответ на ухудшение эпидемиологической ситуации и падение доходов населения. "Фактически в этом году мы наблюдаем реализацию отложенного спроса на заемные средства, в том числе на кредитные карты", - считает он. Повышенный спрос на карты связан в том числе и с тем, что мир адаптировался к жизни с коронавирусом и вернулся к привычному ритму трат, считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. В Газпромбанке отметили изменение отношения к картам: теперь это инструмент оплаты ежедневных покупок, а не спасательный круг на всякий случай.

Фото: РИА Новости
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По мнению старшего бизнес-лидера направления кредитных карт банка "Открытие" Федора Портных, с большой долей вероятности рост объемов выдач кредиток продолжится до конца 2021 года: дополнительный стимул сегмент получит при открытии границ и восстановлении туристической активности. По прогнозам банка "Ренессанс Кредит", показатель увеличится в четыре раза. "Спрос и количество выдач к концу 2021 года станут еще выше вследствие сезонности оформления кредитных карт, - считает руководитель направления кредитных карт УБРиР Андрей Потапов. - Перед Новым годом всегда наблюдается повышенный спрос на кредитные продукты, карта не исключение".

Рост объемов выдач кредиток продолжится до конца 2021 года, прогнозируют эксперты

По словам директора отдела рейтингов кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Ивана Уклеина, полная стоимость кредитных карт составляет (с учетом различных комиссий) 15,7-31,2% годовых в августе - сентябре 2021 года. "Процентные ставки по кредитным картам будут реагировать на изменения ключевой ставки, поэтому могут несколько увеличиться до конца этого - в начале следующего года", - считает Портных.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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