Страна проголосовала за новый состав Государственной Думы

Большая - и по охвату и по длительности - федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва завершилась. Уже понятно, что эти парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые.

Количество партий по сравнению с предыдущими выборами в нижнюю палату не изменилось - в бюллетени так же вошли 14 объединений. Но сам список стал другим. К четырем парламентским политическим силам ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду") и восьми имеющим опыт работы на региональном уровне ("Яблоко", "Родина", Партия Роста, "Гражданская платформа", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", Российская партия свободы и справедливости, "Зеленые") добавились две новые партии ("Зеленая альтернатива" и "Новые люди"), которые возникли в прошлом году и успешно выступили в Единый день голосования 2020 года.

Добавим, что Госдума избирается по смешанной системе - 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам. В предвыборной гонке приняли участие более 5,8 тысячи партийцев и 10 самовыдвиженцев.

Новая практика: три дня на выбор

Если сравнивать активность избирателей на этих думских выборах и на предыдущих, то в 2016 году к 15.00 московского времени явка составила около 33%. В этом году уже к середине дня в воскресенье она превысила 40%. Итоговую явку ЦИК огласит в понедельник вместе с предварительными результатами голосования. По экспертным оценкам, суммарная активность избирателей за три дня будет значительно выше, чем за пятницу-субботу. Это понятно и объяснимо - возможностей проголосовать в этот раз было куда больше, чем в прошлый. Во-первых, голосование стало многодневным, каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу проголосовал в пятницу, спикер Госдумы Вячеслав Володин исполнил свой гражданский долг в Москве в субботу, а глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко- в родном Санкт-Петербурге в воскресенье.

За ходом голосования следили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира

Активнее всех среди российских регионов к моменту написания этой заметки голосовали Чечня (83,34%), Кабардино-Балкария (72,86%) и Тыва (67,27%). Минимальную явку показали избиратели Санкт-Петербурга (23%), во Владимирской области на участки пришли 25,97%, в Ярославской области - 26,51%.

Многодневный формат Центризбирком применил для того, чтобы не собирать на участках по многу избирателей в одно и то же время и не создавать условий для распространения коронавируса. Если посмотреть на цифры явки по дням (пятница - 16,85%, суббота - 31,51%), этот расчет оправдался, поток голосующих оказался довольно равномерным.

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

ДЭГ на высшем уровне

Указанные данные по явке не учитывают дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое охватило более 2,5 млн человек. В этом году оно перешло на новый, можно сказать - высший уровень. Именно этот способ выбрал для себя президент России Владимир Путин, который за несколько дней до голосования ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом сотрудником. "Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом", - отметил глава государства после голосования в пятницу.

Через интернет проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин, не покидая рабочего места. "Все просто, понятно, а главное - удобно. Спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом", - оценил глава кабмина процедуру ДЭГ.

Проблем с волеизъявлением не возникло и у российских космонавтов на МКС Петра Дуброва и Олега Новицкого. Они также проголосовали на выборах в Госдуму через интернет. По словам Дуброва, "получилось очень замечательно". "Благодаря науке появилась возможность выбрать голосование онлайн с борта МКС", - отметил он.

Явка среди онлайн-избирателей уже во второй половине дня в воскресенье в Москве, Мурманской и Ярославской областях превысила 90%, в Севастополе, Курской, Нижегородской и Ростовской областях вплотную приблизилась к этому показателю. И члены ЦИК, и эксперты считают такой результат закономерным - ведь на онлайн-голосование записываются самые активные избиратели. Отметим, что и в прошлом году явка на ДЭГ превысила 90% в ходе голосования по поправкам в Конституцию и на довыборах в Госдуму по двум округам в сентябре.

Наблюдатели на посту: видно все

За порядком на участках следили российские и международные наблюдатели. Только силами Общественной палаты РФ (ОП РФ) было подготовлено более 250 тысяч человек. Вместе с представителями партий и кандидатов это вдвое больше. "У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок", - сказала Памфилова на брифинге в субботу.

Судя по сообщениям наблюдателей, поступивших к моменту подписания этого номера в ситуационные центры, значительных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление граждан, не произошло. Об этом говорили и члены ОП РФ мониторинговой группы СПЧ, и миссии наблюдателей от МПА СНГ и ПА ОДКБ. Отметим, что количество иностранных наблюдателей в этот раз оказалось существенно меньше, чем раньше. Виной тому - пандемия. Большинство международных организаций с пониманием восприняли просьбу российской стороны сократить миссии. Но, увы, не все.

"У нас 245 наблюдателей из 59 стран, у которых есть статус международных наблюдателей. Сейчас они разъехались по стране так, как считают нужным", - рассказала Элла Памфилова. Настрой у них конструктивный, отметила она. В частности, беседа с небольшой группой наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была "подробной и очень заинтересованной". "Они действительно предметно смотрят, и это дорогого стоит. То есть страны Европы по-разному относятся к этому. Я думаю, что честные международные наблюдатели, профессионалы, внесут свою лепту в то, чтобы показать более объективную картину (выборов)", - сказала глава ЦИК РФ.

В ЦИК предполагают, что многодневный формат голосования сохранится - это безопасно и удобно избирателям

При этом она признала, что не может понять логику действий другой международной структуры - БДИПЧ ОБСЕ, которая отказалась прислать свою миссию в Россию. "Они решили, что как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей) или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, который также ответил на вопросы журналистов в инфоцентре ЦИК, "должна быть принята консенсусным решением всех стран - членов ОБСЕ, включая Россию, регламентация деятельности БДИПЧ, в идеале - определены параметры наблюдения за выборами, например, в форме международной конвенции, которая стала бы для БДИПЧ своего рода Библией".

Однако на Западе эта идея пока не находит поддержки, посетовал сенатор. "Любые наши попытки навести порядок в этой сфере наталкиваются на жесткое сопротивление тех, кто хочет использовать этот беспорядок в качестве инструмента давления на нашу страну и вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Константин Косачев.

Кроме наблюдателей, в России также работали электоральные эксперты из-за рубежа. Например, политолог, президент Французского гуманитарного движения Эммануэль Марк-Андре Леруа уже в третий раз приехал в РФ в этом качестве. "Мы общались с ответственным за техническое обеспечение электронного голосования, и нас поразили достоверность и уровень аргументации с технической точки зрения. Это позволяет говорить о том, что все демократические стандарты и процедуры соблюдаются", - заявил он.

Сергей Шойгу проголосовал в подмосковной Кубинке, на территории 45-й отдельной бригады ВДВ. На выходе с избирательного участка министр обороны сфотографировался с детьми, а также подарил одному из мальчиков свою фуражку. Фото: Минобороны РФ

Нарушителей бьют по рукам

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - по всей России прошло около 4,4 тысячи голосований на выборах всех уровней. В ряде регионов избиратели получали по девять бланков за раз. Несмотря на такой масштаб кампании, она прошла организованно и с небольшим количеством нарушений. Причем реакция на них была практически мгновенной - сомнительные бюллетени признавались недействительными, а проштрафившихся начальников в режиме реального времени отправляли в отставку.

"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье днем.

Среди причин:

- вбросы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской областях;

- бракованный тираж в Мордовии, - КОИБы не считывают бланки;

- некачественно оформленный реестр выездного голосования в Ленинградской и Московской областях;

- ошибки при оформлении документов на надомное голосование в Челябинской области;

- в Ульяновской области член комиссии заполнил бюллетень за избирателя;

- в Самарской области член УИК проголосовал за родственника;

- в Кемеровской области нарушена целостность сейф-пакета;

- на Камчатке у переносного ящика отвалилась крышка;

- в Башкирии забыли опечатать ящик для выездного голосования, в нем обнаружен один лишний бюллетень.

Всего было подтверждено восемь случаев вбросов бюллетеней в 6 субъектах РФ. Наказание виновных последовало незамедлительно. "В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случились факты вброса", - проинформировала журналистов Элла Памфилова.

Такая же участь постигла председателя УИК 1085 в Пятигорске. В инфоцентре ЦИК показали ролик, согласно которому ночью в помещении участка находились люди, а камеру, направленную на сейфы с бюллетенями и списками, закрыли тряпкой . Глава участковой комиссии был уволен спустя пару часов буквально в прямом эфире. Кроме того, сообщил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов по видеосвязи с ЦИК РФ, бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах 17 и 18 сентября, могут быть признаны недействительными.

Впрочем, не все сигналы о возможных нарушениях, в том числе - вбросах, действительно являются таковыми, заявила Элла Памфилова. Случается, что люди принимают за вброс обычное голосование, когда разные голосования проходят одновременно и избирателю приходится опускать в урну несколько бланков за раз. "У нас 60-сантиметровый бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть, у меня не сразу получилось", - рассказала глава ЦИК, которая в субботу проголосовала на обычном участке. В информцентре ЦИК установили ящик для голосования и предложили журналистам попробовать опустить туда пачку бюллетеней. Оказалось, что сделать это непросто - в ряде случаев пришлось приложить силу.

Галочка со смайликом

Несмотря на всю серьезность выборов, в регионах не обошлось и без курьезов. С первого дня голосования в соцсети посыпались видео креативных избирателей, которые творчески подошли к избирательному процессу. Одни наряжались в зебр, драконов и рыцарей, а один даже пришел в костюме... бюллетеня.

В Ленинградской области голосовать приехал принц на фанерном коне, украшенном яблоками. Всадник порадовал членов избирательной комиссии стихами, объясняющими важность для него выборов. Конскую тему подхватили в Крыму: на участок в Ялте явился голосовать конь в пальто. В Карачаево-Черкесии на выборы приехали джигиты в национальных костюмах и, конечно, на конях (на этот раз настоящих). А на выборы в Красноярске пришел царь, наряженный по всем канонам - в длинную шубу с золотой вышивкой, шапку, сапоги.

Были и совсем необычные посетители - например, на одном из участков довольно долго ловили енота, который "сопровождал" при голосовании одного из голосующих. В другой раз енот прибыл на участок самостоятельно - в его костюм нарядился избиратель в Пензенской области.

Кстати, енот станет символом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Планы на будущее

Уже сегодня мы узнаем, какой будет Государственная Дума восьмого созыва, чьи прогнозы исполнятся, войдут ли в нее новые партии. В полдень Центризбирком планирует огласить предварительные итоги голосования. Затем комиссия проанализиурет все составляющие избирательного процесса и по результатам примет решение о том, как будут проходить выборы в России в будущем. Но уже сейчас в комиссии предполагают, что многодневный формат голосования сохранится - это безопасно и удобно избирателям. Кроме того, ЦИК планирует расширять возможности электронного голосования - как на федеральной платформе, так и на региональных.