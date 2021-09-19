Театр Вахтангова откроет сезон "Войной и миром"

Театральный звонок, зрительный зал, занавес, спектакль... Так не открывался еще ни один сбор труппы к началу сезона в театре имени Евгения Вахтангова. Но в этом году театру - 100 лет: можно позволить себе вольности. Канун сезона - повод отступить от канона.

Репетиции "Войны и мира" в постановке Римаса Туминаса в самом разгаре. Пока предполагаемая длительность спектакля 6 часов. Фото: Александр Торгушников

На сцене - фрагменты нового спектакля художественного руководителя Римаса Туминаса. Постановка по роману Льва Толстого "Война и мир" станет первой премьерой 101-го сезона. Чем объясняет этот выбор режиссер? "Гордостью мысли". Театру всегда интересен слом истории, переход эпох.

"Большая литература, - говорит Туминас, - это путь к гармонии и красоте. Материал красоты русской литературы надо использовать, и я это делаю. Прикосновение к классике дарит нам такие неожиданные откровения в понимании нашего времени, что заменить это просто нечем. Черпать из этого источника можно бесконечно".

Проект масштабный - в нем задействованы все поколения "вахтанговцев". Худрук "захотел всех обнять" - Ирину Купченко, Людмилу Максакову, Марию Аронову, Юлию Рутберг, Андрея Ильина, Сергея Маковецкого, всех. Репетиции в самом разгаре, пока предполагаемая длительность спектакля 6 часов - и пока нет ясности, как играть: то ли в два вечера выходных, то ли в один, но начинать сильно раньше, чем обычно.

Роман огромный - Туминас от спектакля ждет элегантности и простоты. "Нужно и можно нарушать представления о том, как надо. Не бояться".

Чего он хочет от актеров? "Другой игры". На репетициях он объясняет: "На фоне войны пропадает логика, вступают некие другие законы... Как только зритель предугадывает следующее действие, актер становится ненужным. Очень важны психологические кульбиты - в поступках, в мыслях".

Обязанность актера - "цирк сознания, переворотов, изменения души, настроения, порывов". Обязанность профессии - "раскрыть слово, мысль".

В спектакле Туминас откажется от своих фирменных снега и ветра на сцене. Уступит, если можно так сказать, эти "фишки" главному режиссеру театра, Юрию Бутусову. Его спектакль "Король Лир" на сборе труппы худрук отметил в числе самых успешных премьер прошлого сезона.

"Война и мир" станет первой премьерой 101-го сезона. Роман огромный - Туминас от спектакля ждет элегантности и простоты

Несколько постановок из вахтанговского репертуара Туминас изъял, посмотрев на них свежим взглядом. Как говорит: прозрел. После месяца, проведенного в темноте после операции, увидел и решил "развидеть". Говорит, что устал от шума и ярости на сцене. Что во главе угла должен стоять зритель. Вот и свою "Войну и мир" он делает - про разлуку, смерти и потери, неизбежные в войне. Но в первую очередь - про человека.

Сценограф - Адомас Яцовскис, хореограф - Анжелика Холина, художник по костюмам - Мария Данилова, композитор - Гиедрюс Пускунигис. В спектакле прозвучит и музыкальная тема, сочиненная, но не оконченная Фаустасом Латенасом. Его не стало в прошлом году.

Римас Туминас: Прикосновение к классике дарит откровения в понимании нашего времени. Фото: Валерий Мясников

Память Латенаса, Василия Ланового и Нины Нехлопоченко почтили минутой молчания. 13 ноября, в день рождения театра, на основной сцене приглушат свет, зажгут свечи и запустят титры с именами и голоса в записи тех, кто ушел из жизни и никогда уже не выйдет на вахтанговскую сцену.

Уже готов и утвержден проект памятника Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, который до конца этого сезона установят возле Симоновской сцены.

В музее театра увековечат и память бывшего худрука, Михаила Ульянова, - его дочь передала часть личных вещей отца: мебель из кабинета, подарки, госнаграды артиста теперь будут представлены на третьем этаже театра. Кроме того, к следующему лету во Владикавказе, где родился Евгений Вахтангов, будет создан Дом-музей основателя театра и целой театральной школы.

Но жизнь продолжается - и в Москве зрителей ждут новые премьеры. Алексей Франдетти поставит на основной сцене спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна "В джазе только девушки".

Что еще? Новую сцену ждет постановка по пьесе Хайнера Мюллера "Волоколамское шоссе" режиссера Йозуа Рёзинга. Сергей Яшин скоро приступит к репетициям спектакля "Уроки музыки" по пьесе Терренса МакНелли. А Светлана Землякова готовит спектакль по российской прозе ХХ века.