Крупные туроператоры, агрегаторы и транснациональные IT-компании сейчас создают свои экосистемы.

Так, TUI Россия трансформируется из классического туроператора в "дизайнера" отдыха и путешествий на онлайн-платформе, объединяющей десятки услуг. "Раньше было два сайта - для туристов и для агентств. Сейчас переносим сервисы на единую платформу, которая подстраивается под цели пользователя. У агентств появился личный кабинет с новыми опциями. Туристам помимо нас свои продукты представляют и другие игроки", - рассказывает "РГ" гендиректор компании Тарас Демура. У платформы есть фильтры: можно выбрать регион страны, концепцию отдыха, тип тура, категорию отеля, удобства и даже поставить условия по питанию.

Другой крупный туроператор запустил собственный конструктор туров. "В 2021 году появилась возможность буквально конструировать отдых в любой комбинации: от проживания в отелях по всему миру и авиаперелетов в любую точку до выбора подходящего трансфера и бронирования экскурсий", - рассказывает директор по информтехнологиям TEZ TOUR Россия Лев Фирсов. Причем пакетирование уже динамическое - программа выдает варианты в режиме реального времени по наилучшей цене. Кроме того, туроператор начинает использовать технологии метамаркетплейса, когда система агрегирует несколько крупных ресурсов, объединяющих, в свою очередь, более мелкие.

Следующий этап - роботизированный подбор предложений для отдыха на основе анализа предпочтений туриста. "Да, сейчас можно найти билеты сотен авиакомпаний и более трех миллионов отелей, апартаментов и хостелов. Но для организации поездки клиенту надо принять множество небольших решений, а это сложно. В будущем игроки тревел-рынка должны научиться решать не только конкретные задачи "найти билет или номер в отеле", но и более глобальные - "поехать в Санкт-Петербург или Стамбул на выходные" или "улететь с семьей на море в ближайшие пару месяцев", - делится гендиректор "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер.

Первые шаги делаются уже сейчас с помощью нейросетей - программных моделей, функционирующих подобно нейронам мозга живых существ. Нейросети могут учитывать предыдущие запросы и предлагать релевантные варианты. "Кроме того, чтобы полноценно решить задачу "поехать на море", персонализации недостаточно. Иногда выбор оптимального маршрута неочевиден. Например, чтобы попасть из города N на море, можно совершить два перелета с длительной пересадкой или же часть пути проехать на поезде, а потом улететь в конечный пункт назначения - и это будет интереснее и выгоднее. Решение таких вопросов с помощью технологий - большая задача для всех больших игроков рынка путешествий", - говорит Ирина Рейдер.

Появляются креативные форматы путешествий, смешивающие жизнь и виртуальную реальность

При нынешних темпах развития технологий через два-три года после окончания пандемии туры смогут подбираться с минимальным физическим участием человека, считает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Клиенту достаточно сказать: "Хочу завтра в Париж утренним рейсом. Отель - как обычно". И далее виртуальный помощник, который знает данные паспорта, страховки, медицинских документов хозяина, сам связывается с агрегаторами-роботами и бронирует перелет, трансфер, проживание, экскурсии и даже столик в ресторане", - рассуждает он. Желательно также, чтобы турист проходил контроль в аэропорту без участия пограничника, по биометрическому паспорту. Кстати, такая возможность есть и сейчас, но иногда дает сбои. "Заключительный элемент виртуальной помощи - сдача в аренду, например, автомобиля туриста на время его отсутствия. То есть во время путешествия у туриста должна сохраняться возможность заработка", - говорит Сергей Ромашкин.

По мнению эксперта, будущее формирования туров за глобальной интегрированной средой. Скорее всего, на рынке будет несколько крупных игроков, а многие туроператоры станут частью большой системы.

"Сейчас появляются креативные форматы путешествий, например иммерсивные туры, смешивающие реальную жизнь и виртуальную реальность, экскурсии с VR-очками, когда можно увидеть, как место или объект выглядели несколько десятков и даже сотен лет назад. Можно навести смартфон на объект и увидеть его 3D-изображение. Даже в маленьких региональных музеях можно по QR-коду прослушать аудиогид на смартфоне", - рассказывает "РГ" руководитель проекта Travel Marketing Елена Белоусова.

"Недавно в селе Крапивна в Тульской области открылся музей земства - филиал Музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна". Вы можете листать книгу, но, если задержите взгляд на каком-то фрагменте, расширенная история о нем появится на стене напротив. А в историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в подмосковном поселке Большие Вяземы можно увидеть голограмму Пушкина", - приводит примеры гендиректор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков.

В России в ближайшем будущем распространятся технологии синхронного перевода иностранной речи благодаря специальным наушникам. А увидеть туробъект типа колокольни или башни можно будет сверху с помощью джет-пака - ранца, поднимающего человека на определенную высоту.

Официально

Повышение удобства планирования путешествия - лишь часть инновационного подхода к развитию туризма. Важно создать среду для комфортных путешествий в стране. Для российских регионов будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, рассказали "РГ" в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Паспорт будет учитывать около 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма.

"Мы запустили национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Для эффективного использования его инструментов необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Особо отмечу потребность в данных о турпотоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития турбизнеса", - отметил вице-премьер на недавнем совещании в правительстве с участием представителей Росстата, Ростуризма, Корпорации "Туризм. РФ", Аналитического центра при правительстве, а также "ОПОРЫ России".

"Мы включили вопросы, связанные с турдеятельностью, в традиционное для Росстата ежеквартальное обследование условий жизни. Оно охватывает более 50 тысяч домохозяйств. Это позволит со следующего года оценивать ежемесячно турпотоки и ежегодно - вклад туризма в экономику региона. Бизнес хочет видеть данные, пригодные для принятия решений", - сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Также в планах учет работы небольших частных гостиниц и апартаментов. Подготовлен пилотный алгоритм использования данных мобильных операторов для определения среднего чека и составления портрета туристов. На основании этого власти регионов смогут принимать эффективные управленческие решения.