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19.09.2021 23:00
Рубрика: Общество

Ученые назвали напиток, способный спасти от смертельной болезни

Текст: Евгения Думанская
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Специалисты Рединского университета в Великобритании выяснили, что регулярное употребление молока полезно для сердца - снижается уровень холестерина, а также на 14% ниже становится риск развития ишемической болезни.

Фото: iStock
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Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США. Они выяснили, что у любителей молока риск ишемической болезни сердца снижается на 14%. Как отметили специалисты, молоко это довольно сложный и спорный продукт. Так, в нем содержится 18 из 20 незаменимых белков и аминокислот, но при этом есть и насыщенные жиры.

В ходе исследования было установлено, что у употребляющих молоко в среднем более низкий уровень холестерина, но при этом более высокий индекс массы тела и количество жировых отложений.

Ведущий автор, профессор нутригенетики Вимал Карани рассказал, что среди участников исследования с генетической вариацией, которую ученые связали с потреблением молока, был более высокий индекс массы тела, но, что очень важно, низкий уровень холестерина и сниженный риск развития ишемической болезни сердца.

"Все это говорит о том, что сокращение потребления молока, возможно, не является необходимым для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Карани в беседе с изданием "Express".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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